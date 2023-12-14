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Drag Racing (Мод, Много денег)

Drag Racing (Мод, Много денег) 4.2.1

26
6
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Creative Mobile Games
Версия:
4.2.1
Категория:
Гонки / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
id приложения:
com.creativemobile.DragRacing
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
26
Комментарии:
0
Просмотров:
9 940

Drag Racing - это захватывающая игра в жанре гонок, где главное - это скорость и мастерство в управлении автомобилем. Игрокам предоставляется уникальная возможность участвовать в драг-рейсинге, где каждая секунда имеет значение. Ваша задача - максимально быстро разгонять свой автомобиль и переключать передачи в нужный момент, чтобы обогнать соперника и пересечь финишную черту первым.


Игра предлагает разнообразный парк автомобилей, которые можно улучшать и настраивать, чтобы достичь максимальной производительности. Соревнуйтесь с другими игроками, участвуйте в чемпионатах и покоряйте рейтинговые таблицы, чтобы стать лучшим в мире драг-рейсинга.


Одной из ключевых особенностей игры является реалистичная физика и механика вождения, что делает каждый заезд увлекательным и вызывающим азарт. Drag Racing приносит адреналин и соревновательный дух гонок прямо на экран вашего устройства, и это отличное развлечение для всех поклонников скорости и автомобилей.



Скриншоты

Информация о модах
  • Сыграйте одну гонку, чтобы получить неограниченное количество монет! Чтобы получить неограниченное количество RP, заработайте их один раз!



 Теги темы: Много денег, Автомобили

Скачать Drag Racing (Мод, Много денег) 4.2.1 взлом

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Скачать Drag Racing (Мод, Много денег) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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