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Trucks Off Road (Мод, много денег)

Trucks Off Road (Мод, много денег) 1.80.2346

Захватывающий симулятор вождения в бездорожье
89
23
Скачать (735 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ODD Games
Версия:
1.80.2346
Категория:
Гонки / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 735 Мб
id приложения:
au.com.oddgames.trucksoffroad
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
89
Комментарии:
1
Просмотров:
32 420

Truck Off-Road - это захватывающий симулятор вождения в бездорожье, предлагающий игрокам глубокий игровой процесс, разнообразные задачи и уникальные механизмы управления. Эта игра призвана удовлетворить потребности любителей экстремального вождения, предоставляя им возможность справляться с разнообразными вызовами, которые поджидают их в роли водителя на бездорожье.


Геймплей Truck Off-Road увлекает игроков в захватывающую кампанию, в которой им предстоит сесть за руль огромных грузовиков и покорить самые неприступные маршруты. Разнообразие грузовиков и увлекательные миссии делают игру настоящим вызовом для любителей симуляторов вождения.


Особенности игры также включают в себя потрясающую 3D-графику и интерактивное окружение, что придает всему игровому процессу большую реалистичность. Игроки могут участвовать в еженедельных мероприятиях и мини-играх, чтобы заработать бонусы, которые необходимы для улучшения своих механизмов и справления с более сложными вызовами.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Trucks Off Road (Мод, много денег) 1.80.2346 взлом

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Скачать Trucks Off Road (Мод, много денег)
735 Мб
Ссылка 2
735 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Trucks Off Road (Мод, много денег)


Комментарии (1)
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Гость Илья
Гость Илья 26 октября 2022 17:29
Мод не работает, никаких миллионов, как было в начале игры 20к баксов, так и есть
+2
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