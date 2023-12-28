android-1.ru / Игры / Спортивные / Head Basketball (Мод, Много денег)
Head Basketball (Мод, Много денег)

Head Basketball (Мод, Много денег) 4.4.0

7
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
4.4.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
D&D Dream
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 424 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 317
Скриншоты
Описание

Баскетбольная команда обычно состоит из пяти человек, чтобы сформировать команду, но в игре нужен только один человек. Так что в начале матча игрок будет играть в игру как в боевой бой. В Head Basketball будет пять различных режимов игры Аркада, кампания, турнир, выживание и мультиплеер для игроков на выбор. Но у всех них есть одна общая цель-набрать как можно больше очков. У игроков есть только одна задача-забросить мяч в корзину соперника, чтобы забить гол. Когда время закончится, тот, кто наберет больше очков, станет победителем матча.


Во многих других спортивных темах, таких как футбол или баскетбол, образы персонажей в игре изображены очень реалистично. Но эта игра этого не делает, у нее совершенно другой дизайн персонажей, чем у обычных. Типичное тело будет иметь голову, тело, руки и ноги, чтобы сформировать полное тело. Но эта игра не следует этому правилу; персонажи в игре имеют только голову, руки и ноги, которые являются тремя вещами, образующими тело. Голова была слишком большой, чтобы заменить тело и соединить руки и ноги. Это даст игрокам много новых впечатлений, то, что игроки никогда не видели такого лишения.


Информация о модах
  • Неограниченно денег
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню, Много денег, Встроенный кэш

Скачать Head Basketball (Мод, Много денег) v4.4.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Head Basketball (Мод, Много денег) 424 Мб Ссылка 2 424 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Hot Slide (Без рекламы)
Hot Slide (Без рекламы)
Version: 1.4.88
Final kick 2019 (Сбросить противника)
Final kick 2019 (Сбросить противника)
Version: 9.1.5
Dirt Bike Unchained (Мод меню)
Dirt Bike Unchained (Мод меню)
Version: 9.8.50
Рыбалка в Ерках (Мод, Много денег)
Рыбалка в Ерках (Мод, Много денег)
Version: 4.7.1
EA SPORTS FC™: UEFA EURO 2024™ (Мод меню)
EA SPORTS FC™: UEFA EURO 2024™ (Мод меню)
Version: 24.0.02
Bike Unchained 2 (Мод меню)
Bike Unchained 2 (Мод меню)
Version: 5.2.0
Idle Eleven (Мод, Много денег)
Idle Eleven (Мод, Много денег)
Version: 1.44.3
Head Football LaLiga 2023 (Мод, Много денег)
Head Football LaLiga 2023 (Мод, Много денег)
Version: 7.1.36

Отзывы о Head Basketball (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив