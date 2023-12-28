Описание

Баскетбольная команда обычно состоит из пяти человек, чтобы сформировать команду, но в игре нужен только один человек. Так что в начале матча игрок будет играть в игру как в боевой бой. В Head Basketball будет пять различных режимов игры Аркада, кампания, турнир, выживание и мультиплеер для игроков на выбор. Но у всех них есть одна общая цель-набрать как можно больше очков. У игроков есть только одна задача-забросить мяч в корзину соперника, чтобы забить гол. Когда время закончится, тот, кто наберет больше очков, станет победителем матча.





Во многих других спортивных темах, таких как футбол или баскетбол, образы персонажей в игре изображены очень реалистично. Но эта игра этого не делает, у нее совершенно другой дизайн персонажей, чем у обычных. Типичное тело будет иметь голову, тело, руки и ноги, чтобы сформировать полное тело. Но эта игра не следует этому правилу; персонажи в игре имеют только голову, руки и ноги, которые являются тремя вещами, образующими тело. Голова была слишком большой, чтобы заменить тело и соединить руки и ноги. Это даст игрокам много новых впечатлений, то, что игроки никогда не видели такого лишения.