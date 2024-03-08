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Head Football LaLiga 2023 (Мод, Много денег)

Head Football LaLiga 2023 (Мод, Много денег) 7.1.29

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Версия:
7.1.29
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
La Liga Nacional de Fútbol Profesional
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 717

Head Football - это уникальная спортивная игра, которая приносит футбольное удовольствие в совершенно новом стиле, отличающемся от традиционного подхода. Здесь вам предстоит наслаждаться футболом с необычными особенностями. В игре ваша цель всегда остается той же - забить мяч в ворота противоположной команды. Однако разработчики внесли в игровой процесс свою уникальную ноту креативности, представив игроков, выходящих на поле с гигантскими головами.


Эти необычные футболисты пытаются контролировать мяч именно этой головой, что придает игре особый шарм и юмор. Игра предлагает нестандартный и веселый подход к футболу, который привнесет новизну и радость в мир спортивных симуляторов. Готовьтесь к увлекательным матчам и острым соревнованиям с необычными персонажами, которые наверняка сделают ваш опыт футбола неповторимым.




Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • Замороженные враги


MOD V2


1. Неограниченное количество золота (увеличивается, когда вы тратите)
2. Неограниченное количество наличных (обменивается на золото в магазине) 

 Теги темы: Много денег

Скачать Head Football LaLiga 2023 (Мод, Много денег) 7.1.29 взлом

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MOD V1 115 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 115 Мб

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