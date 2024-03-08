Head Football LaLiga 2023 (Мод, Много денег) 7.1.29
Head Football - это уникальная спортивная игра, которая приносит футбольное удовольствие в совершенно новом стиле, отличающемся от традиционного подхода. Здесь вам предстоит наслаждаться футболом с необычными особенностями. В игре ваша цель всегда остается той же - забить мяч в ворота противоположной команды. Однако разработчики внесли в игровой процесс свою уникальную ноту креативности, представив игроков, выходящих на поле с гигантскими головами.
Эти необычные футболисты пытаются контролировать мяч именно этой головой, что придает игре особый шарм и юмор. Игра предлагает нестандартный и веселый подход к футболу, который привнесет новизну и радость в мир спортивных симуляторов. Готовьтесь к увлекательным матчам и острым соревнованиям с необычными персонажами, которые наверняка сделают ваш опыт футбола неповторимым.
Информация о модах
MOD V1
- Замороженные враги
MOD V2
1. Неограниченное количество золота (увеличивается, когда вы тратите)
2. Неограниченное количество наличных (обменивается на золото в магазине)
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