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Football Strike - Multiplayer Soccer (Мод, Свободные удары)

Football Strike - Multiplayer Soccer (Мод, Свободные удары) 1.49.0

48
10
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Версия:
1.49.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Miniclip.com
Категория:
Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32 344

Football Strike APK - это увлекательный футбольный симулятор, который предлагает простой и увлекательный геймплей, нацеленный на самые важные аспекты футбола. С этой игрой вам больше не придется тратить время на сложные игровые механики, вместо этого вы можете сосредоточиться на достижении целей и защите своих ворот. Одной из уникальных особенностей игры является возможность играть за вратаря в футбольных симуляторах с высококачественной графикой. Геймплей прост и интуитивно понятен, сохраняя при этом уровень азарта и веселья. Вам не придется беспокоиться о сложных управляющих действиях, так как игра предоставляет четкие цели и задачи, которые нужно выполнять.


Графика и звуковые эффекты в Football Strike APK впечатляют. Анимация на Android устройствах очень детализирована и яркая, создавая живописные игровые миры. Звуковые эффекты добавляют реализма и атмосферности в игру, что делает ее еще более увлекательной.




Скриншоты

Информация о модах

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МОД МЕНЮ

Всегда забивайте голы

Глупые враги (выбейте мяч)

Скачать Football Strike - Multiplayer Soccer (Мод, Свободные удары) 1.49.0 взлом

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Скачать Football Strike - Multiplayer Soccer (Мод, Свободные удары) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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