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Golf Super Crew

Golf Super Crew 1.9.8

Испытайте динамичный гольф: реалистичная физика, суперлига и удобный чат
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Версия:
1.9.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wemade Co., Ltd
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 932 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Golf Super Crew поражает привлекательной консольной графикой и визуально приятными полями для гольфа, где каждый удар оживляет игру. Здесь вы можете насладиться удивительной физикой гольфа, которая делает каждый замах уникальным и реалистичным, а динамичное действие камеры переносит вас в эпицентр событий, создавая ощущение настоящего спортивного состязания. Ощутите всю силу инновационного геймплея, где точность и стратегия становятся ключевыми для достижения новых высот в игре.


Погрузитесь в атмосферу глобальных соревнований с режимом Суперлиги, где 20 команд со всего мира сражаются в реальном времени за звание лучшего. Помимо этого, режим SwingChat позволяет вам играть в формате 1:1 в удобном темпе, как будто общаетесь с друзьями, играя без ограничений по времени. Ежедневные матчи и возможность наблюдать за ударами соперников превращают каждый момент игры в незабываемое приключение, где радость быть и игроком, и зрителем переплетается с азартом настоящего чемпионата.


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Скачать Golf Super Crew 932 Мб Ссылка 2 932 Мб

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