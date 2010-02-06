Описание

Golf Super Crew поражает привлекательной консольной графикой и визуально приятными полями для гольфа, где каждый удар оживляет игру. Здесь вы можете насладиться удивительной физикой гольфа, которая делает каждый замах уникальным и реалистичным, а динамичное действие камеры переносит вас в эпицентр событий, создавая ощущение настоящего спортивного состязания. Ощутите всю силу инновационного геймплея, где точность и стратегия становятся ключевыми для достижения новых высот в игре.





Погрузитесь в атмосферу глобальных соревнований с режимом Суперлиги, где 20 команд со всего мира сражаются в реальном времени за звание лучшего. Помимо этого, режим SwingChat позволяет вам играть в формате 1:1 в удобном темпе, как будто общаетесь с друзьями, играя без ограничений по времени. Ежедневные матчи и возможность наблюдать за ударами соперников превращают каждый момент игры в незабываемое приключение, где радость быть и игроком, и зрителем переплетается с азартом настоящего чемпионата.