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Cricket Game : Sachin Saga Pro (Мод меню)

Cricket Game : Sachin Saga Pro 1.0.70

Мод меню

Ощутите азарт настоящего крикета с легендой игры!
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Версия:
1.0.70
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
JetSynthesys Inc
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

Cricket Game: Sachin Saga Pro — это динамичный симулятор крикета, переносящий вас на поле мечты в роли Мастера Бластера. Испытайте напряжение и адреналин в многопользовательских матчах в реальном времени, соревнуясь с друзьями и игроками со всего мира. Погрузитесь в захватывающий мир крикета с множеством режимов игры, включая Тестовые матчи, ODI, Кубок мира и турниры. Улучшенная игровая механика и реалистичная графика создают ощущение подлинного участия в международных соревнованиях.


Соберите свою команду мечты, разрабатывайте стратегии победы и станьте чемпионом, демонстрируя мастерство игры в крикет. Cricket Game: Sachin Saga Pro — это идеальный выбор для всех поклонников крикета, готовых испытать себя на поле. Начните свою крикетную легенду прямо сейчас!


Информация о модах

1. Всегда шесть [VIP]

2. Никогда не выбегает

3. Никогда не останавливается

4. Никогда не выбывает LBW

5. Раны за мяч [VIP]

6. Размер бэтсмена [0x – 5x]

7. Всегда аут [офлайн]

8. Всегда нет мяча

9. Никогда нет мяча

10. Всегда широкий мяч

11. Никогда не широкий мяч

12. Никогда не отскакивающий мяч

13. Замах мяча [VIP] [0x – 50x]

14. Скорость мяча [визуально]

15. Размер боулера [0x – 5x]

16. Выберите усиление [нет, мячи Yorker, отскакивающие мячи, полные подбрасывающие мячи, скрытые указатели, двойные забеги, бесплатные удары]

17. Добавить усиление

18. Неограниченное количество мячей Yorker

19. Неограниченное количество отскакивающих мячей

20. Неограниченное количество полных подбрасывающих мячей

21. Неограниченное количество скрытых указателей

22. Неограниченные двойные забеги

23. Неограниченные бесплатные удары

24. Бонусы никогда не уменьшаются

25. Неограниченные билеты

26. Неограниченная энергия

27. Энергия и валюта увеличиваются при трате

28. Уровень игрока [0x – 60x]

29. Размер полевого игрока [0x – 5x]

30. Скорость игры [0x – 50x]

31. Неограниченные драгоценные камни

32. Неограниченные монеты

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Cricket Game : Sachin Saga Pro (Мод меню) v1.0.70 MOD APK

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Скачать Cricket Game : Sachin Saga Pro (Мод меню) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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