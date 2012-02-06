Cricket Game: Sachin Saga Pro — это динамичный симулятор крикета, переносящий вас на поле мечты в роли Мастера Бластера. Испытайте напряжение и адреналин в многопользовательских матчах в реальном времени, соревнуясь с друзьями и игроками со всего мира. Погрузитесь в захватывающий мир крикета с множеством режимов игры, включая Тестовые матчи, ODI, Кубок мира и турниры. Улучшенная игровая механика и реалистичная графика создают ощущение подлинного участия в международных соревнованиях.
Соберите свою команду мечты, разрабатывайте стратегии победы и станьте чемпионом, демонстрируя мастерство игры в крикет. Cricket Game: Sachin Saga Pro — это идеальный выбор для всех поклонников крикета, готовых испытать себя на поле. Начните свою крикетную легенду прямо сейчас!
1. Всегда шесть [VIP]
2. Никогда не выбегает
3. Никогда не останавливается
4. Никогда не выбывает LBW
5. Раны за мяч [VIP]
6. Размер бэтсмена [0x – 5x]
7. Всегда аут [офлайн]
8. Всегда нет мяча
9. Никогда нет мяча
10. Всегда широкий мяч
11. Никогда не широкий мяч
12. Никогда не отскакивающий мяч
13. Замах мяча [VIP] [0x – 50x]
14. Скорость мяча [визуально]
15. Размер боулера [0x – 5x]
16. Выберите усиление [нет, мячи Yorker, отскакивающие мячи, полные подбрасывающие мячи, скрытые указатели, двойные забеги, бесплатные удары]
17. Добавить усиление
18. Неограниченное количество мячей Yorker
19. Неограниченное количество отскакивающих мячей
20. Неограниченное количество полных подбрасывающих мячей
21. Неограниченное количество скрытых указателей
22. Неограниченные двойные забеги
23. Неограниченные бесплатные удары
24. Бонусы никогда не уменьшаются
25. Неограниченные билеты
26. Неограниченная энергия
27. Энергия и валюта увеличиваются при трате
28. Уровень игрока [0x – 60x]
29. Размер полевого игрока [0x – 5x]
30. Скорость игры [0x – 50x]
31. Неограниченные драгоценные камни
32. Неограниченные монеты
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