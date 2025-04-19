android-1.ru / Игры / Спортивные / World Cricket Championship Lte (Мод меню)
World Cricket Championship Lte (Мод меню)

World Cricket Championship Lte 1.9.2

Мод меню

Полноценный 3D-крикет на телефоне с 512 МБ ОЗУ — играй в дороге, дома, где угодно
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.9.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nextwave Multimedia
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

World Cricket Championship Lite — это мобильная аркада для фанатов крикета, созданная с учётом слабых устройств. Игра весит меньше 60 МБ и стабильно работает даже на Android с 512 МБ оперативки. Каждые несколько минут ты участвуешь в коротком матче: бьёшь по мячу, ловишь, подаёшь, ведёшь счёт и пытаешься обыграть ИИ. Визуально — полноценная 3D-картинка, при этом всё грузится быстро и без лагов. Удобное управление и короткие партии делают её идеальной для игры «на ходу» — в очереди, транспорте, на перемене или во время обеда.


Игра поддерживает 9 языков, включая хинди, телугу, маратхи и английский, что делает её доступной для широкой аудитории. Есть режимы с тренировками, матчами и челленджами. Это не просто лайтовая версия — это хорошо оптимизированный крикет с настоящим азартом и духом соревнования. Игра не требует постоянного подключения к интернету, не просит доната и подходит как новичкам, так и тем, кто просто хочет быстро погонять мяч без заморочек. Установи и наслаждайся настоящим крикетом — где бы ты ни был.


Информация о модах

1. Всегда шесть

2. Всегда нет мяча

3. Никогда нет мяча

4. Всегда широкий мяч

5. Никогда не широкий мяч

6. Скорость мяча [0x – 500x]

7. Размах мяча [0x – 50x]

8. Тупые игроки

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать World Cricket Championship Lte (Мод меню) v1.9.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать World Cricket Championship Lte (Мод меню) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Indian Cricket Legends 2025 (Мод Меню)
Indian Cricket Legends 2025 (Мод Меню)
Version: 1.19
Royal Pool: 8 Ball & Billiards (Мод Меню)
Royal Pool: 8 Ball & Billiards (Мод Меню)
Version: 4.3
OOTP Baseball 26 Go! (Мод, Unlocked)
OOTP Baseball 26 Go! (Мод, Unlocked)
Version: 26.01.0450068
король океанской рыбалки (Мод Меню)
король океанской рыбалки (Мод Меню)
Version: 1.0.7
Football Manager 2021 Touch (Мод, Unlocked)
Football Manager 2021 Touch (Мод, Unlocked)
Version: 21.4.0
Football Kicks Strike Game (Мод меню)
Football Kicks Strike Game (Мод меню)
Version: 14.9
Football Superstar 2: USA Ed. (Полная версия)
Football Superstar 2: USA Ed. (Полная версия)
Version: 1.0.5
Photo Finish Horse Racing (Мод, Бесплатные покупки)
Photo Finish Horse Racing (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 100.2

Отзывы о World Cricket Championship Lte (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив