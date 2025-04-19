World Cricket Championship Lte 1.9.2
Полноценный 3D-крикет на телефоне с 512 МБ ОЗУ — играй в дороге, дома, где угодно
World Cricket Championship Lite — это мобильная аркада для фанатов крикета, созданная с учётом слабых устройств. Игра весит меньше 60 МБ и стабильно работает даже на Android с 512 МБ оперативки. Каждые несколько минут ты участвуешь в коротком матче: бьёшь по мячу, ловишь, подаёшь, ведёшь счёт и пытаешься обыграть ИИ. Визуально — полноценная 3D-картинка, при этом всё грузится быстро и без лагов. Удобное управление и короткие партии делают её идеальной для игры «на ходу» — в очереди, транспорте, на перемене или во время обеда.
Игра поддерживает 9 языков, включая хинди, телугу, маратхи и английский, что делает её доступной для широкой аудитории. Есть режимы с тренировками, матчами и челленджами. Это не просто лайтовая версия — это хорошо оптимизированный крикет с настоящим азартом и духом соревнования. Игра не требует постоянного подключения к интернету, не просит доната и подходит как новичкам, так и тем, кто просто хочет быстро погонять мяч без заморочек. Установи и наслаждайся настоящим крикетом — где бы ты ни был.
1. Всегда шесть
2. Всегда нет мяча
3. Никогда нет мяча
4. Всегда широкий мяч
5. Никогда не широкий мяч
6. Скорость мяча [0x – 500x]
7. Размах мяча [0x – 50x]
8. Тупые игроки
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