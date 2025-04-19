Описание

World Cricket Championship Lite — это мобильная аркада для фанатов крикета, созданная с учётом слабых устройств. Игра весит меньше 60 МБ и стабильно работает даже на Android с 512 МБ оперативки. Каждые несколько минут ты участвуешь в коротком матче: бьёшь по мячу, ловишь, подаёшь, ведёшь счёт и пытаешься обыграть ИИ. Визуально — полноценная 3D-картинка, при этом всё грузится быстро и без лагов. Удобное управление и короткие партии делают её идеальной для игры «на ходу» — в очереди, транспорте, на перемене или во время обеда.





Игра поддерживает 9 языков, включая хинди, телугу, маратхи и английский, что делает её доступной для широкой аудитории. Есть режимы с тренировками, матчами и челленджами. Это не просто лайтовая версия — это хорошо оптимизированный крикет с настоящим азартом и духом соревнования. Игра не требует постоянного подключения к интернету, не просит доната и подходит как новичкам, так и тем, кто просто хочет быстро погонять мяч без заморочек. Установи и наслаждайся настоящим крикетом — где бы ты ни был.