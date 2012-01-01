Описание

Погрузитесь в мир Ocean Fishing King — уникальной рыболовной игры, которая превращает ваш телефон в портал к самым живописным рыболовным местам планеты. С простым управлением, доступным каждому, вы сможете наслаждаться реалистичной рыбалкой где угодно: от тропических островов с лазурной водой до суровых ледяных озёр. Почувствуйте каждую поклёвку и острые эмоции от вываживания крупной добычи благодаря детализированной графике и продуманной физике движения.





Исследуйте десятки уникальных регионов, ловите более сотни видов рыб — от маленьких пресноводных трофеев до загадочных глубоководных гигантов — и создайте свою коллекцию в виртуальном аквариуме. Соревнуйтесь с друзьями в онлайн‑таблицах лидеров, прокачивайте экипировку и открывайте новые локации. Ocean Fishing King — это идеальное сочетание расслабляющей игры и увлекательных испытаний для всех любителей рыбалки!