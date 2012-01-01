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король океанской рыбалки (Мод Меню)

король океанской рыбалки 1.0.2

Мод меню

Ощутите драйв реалистичной рыбалки: исследуйте горячие точки по всему миру
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
mobirix
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир Ocean Fishing King — уникальной рыболовной игры, которая превращает ваш телефон в портал к самым живописным рыболовным местам планеты. С простым управлением, доступным каждому, вы сможете наслаждаться реалистичной рыбалкой где угодно: от тропических островов с лазурной водой до суровых ледяных озёр. Почувствуйте каждую поклёвку и острые эмоции от вываживания крупной добычи благодаря детализированной графике и продуманной физике движения.


Исследуйте десятки уникальных регионов, ловите более сотни видов рыб — от маленьких пресноводных трофеев до загадочных глубоководных гигантов — и создайте свою коллекцию в виртуальном аквариуме. Соревнуйтесь с друзьями в онлайн‑таблицах лидеров, прокачивайте экипировку и открывайте новые локации. Ocean Fishing King — это идеальное сочетание расслабляющей игры и увлекательных испытаний для всех любителей рыбалки!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать король океанской рыбалки (Мод Меню) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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