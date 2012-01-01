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Football Legend (Мод Меню)

Football Legend (Мод Меню) 1.0.0

Стремитесь к звёздам футбола с Football Legend
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Liberty Pixel
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир футбольного симулятора, где вы начинаете своё приключение в академии и постепенно превращаетесь в звезду мирового класса. Football Legend предлагает уникальное путешествие молодого игрока, который не только совершенствует свои навыки, но и становится наставником, развивая команду и ведя её к успеху.


Испытайте настоящий азарт футбола с увлекательным игровым процессом, где каждый матч — это возможность продемонстрировать свою тактику, управление и страсть к игре. Благодаря продуманному 3D-дизайну Football Legend, который дарит ощущение реальной игры, вы сможете почувствовать весь драйв и атмосферу стадиона, где фанаты кричат, а каждая победа приближает вас к вершинам футбольного Олимпа.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченное золото

Неограниченное количество бриллиантов

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Football Legend (Мод Меню) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

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