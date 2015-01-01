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Ultimate Boxing Champion (Мод, Много денег)

Ultimate Boxing Champion (Мод, Много денег) 1.0.0

Погрузитесь в атмосферу боксерских боёв: интенсивные тренировки и яркие победы
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Imperium Multimedia Games
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 732 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Ощутите настоящий драйв и адреналин, шагая в квадратный ринг, где каждый бой становится испытанием силы, техники и стратегии. В игре Ultimate Boxing Champion вы погружаетесь в динамичную и реалистичную боксерскую симуляцию, которая предлагает уникальный опыт настоящего бокса на Android. Здесь каждое сражение требует усердных тренировок, умелых ударов и тактического мышления, позволяющих вам постепенно подниматься по лестнице к званию несомненного чемпиона.


Разработчики создали этот проект специально для истинных поклонников бокса, предоставляя широкие возможности для кастомизации персонажа и совершенствования навыков в каждом раунде. Каждая битва превращается в захватывающее приключение, где ваша стратегия и решительность определяют исход поединка. Ultimate Boxing Champion — это не просто игра, это полноценный вызов, дарящий незабываемые эмоции и возможность почувствовать себя настоящим чемпионом в мире боксерских сражений.


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Ultimate Boxing Champion (Мод, Много денег) 732 Мб Ссылка 2 732 Мб

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