Wrestling Empire (Мод, Unlocked) 1.6.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MDickie
Версия:
1.6.6
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
20
Комментарии:
0
Просмотров:
21 633
Wrestling Empire - игра в жанре экшн-файтинг, разработанная MDickie, которая продолжает серию проектов, связанных с рестлингом. Игрокам предоставляется новая возможность создать бойца с нуля, а затем привести его к вершинам славы и любви зрителей. Практичные элементы управления обеспечивают полный контроль над бойцом в любой ситуации и не позволяют противнику использовать досадные ошибки с помощью кнопок. Что ж, фирменный стиль графики и анимации порадует любого поклонника этого разработчика. В сочетании с разнообразными элементами игрового процесса этот продукт представляет собой отличный новый шаг в развитии увлекательной спортивной вселенной.
Информация о модах
- Бесплатно при покупке пакета Pro
Скачать Wrestling Empire (Мод, Unlocked) 1.6.6 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство