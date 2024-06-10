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Wrestling Empire (Мод, Unlocked)

Wrestling Empire (Мод, Unlocked) 1.6.6

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4
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MDickie
Версия:
1.6.6
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.MDickie.WrestlingEmpire
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
20
Комментарии:
0
Просмотров:
21 633

Wrestling Empire - игра в жанре экшн-файтинг, разработанная MDickie, которая продолжает серию проектов, связанных с рестлингом. Игрокам предоставляется новая возможность создать бойца с нуля, а затем привести его к вершинам славы и любви зрителей. Практичные элементы управления обеспечивают полный контроль над бойцом в любой ситуации и не позволяют противнику использовать досадные ошибки с помощью кнопок. Что ж, фирменный стиль графики и анимации порадует любого поклонника этого разработчика. В сочетании с разнообразными элементами игрового процесса этот продукт представляет собой отличный новый шаг в развитии увлекательной спортивной вселенной.


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Скачать Wrestling Empire (Мод, Unlocked) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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