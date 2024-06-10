Wrestling Empire - игра в жанре экшн-файтинг, разработанная MDickie, которая продолжает серию проектов, связанных с рестлингом. Игрокам предоставляется новая возможность создать бойца с нуля, а затем привести его к вершинам славы и любви зрителей. Практичные элементы управления обеспечивают полный контроль над бойцом в любой ситуации и не позволяют противнику использовать досадные ошибки с помощью кнопок. Что ж, фирменный стиль графики и анимации порадует любого поклонника этого разработчика. В сочетании с разнообразными элементами игрового процесса этот продукт представляет собой отличный новый шаг в развитии увлекательной спортивной вселенной.