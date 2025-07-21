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Броски в кольцо:Баскетбол игры (Мод, Много денег)

Броски в кольцо:Баскетбол игры (Мод, Много денег) v5.3.0

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Версия:
5.3.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Webelinx Games doo
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 576
Описание

Броски в кольцо - Создайте своего баскетбольного спортсмена, выбирайте его внешний вид и майки. Тренируйте свои навыки в плане заброса баскетбольного мяча в кольцо. Каждый день вы сможете проходить ежедневные задания и получать за это призы и деньги. Кроме того, вы сможете соревноваться с другими игроками - докажите что вы умеете мастерски забрасывать мяч в кольцо с любой позиции. Вас ждёт море веселья и штрафных бросков. Этот симулятор баскетбола поможет стать вам самой настоящей звездой в этом виде спорта.

Бросайте мяч в кольцо и проходить баскетбольные лиги.


Информация о модах

Много денег и энергии

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 Теги темы: Много денег, Без рекламы

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Скачать Броски в кольцо:Баскетбол игры (Мод, Много денег) 89 Мб Ссылка 2 89 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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