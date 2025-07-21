Броски в кольцо:Баскетбол игры (Мод, Много денег) v5.3.0
Броски в кольцо - Создайте своего баскетбольного спортсмена, выбирайте его внешний вид и майки. Тренируйте свои навыки в плане заброса баскетбольного мяча в кольцо. Каждый день вы сможете проходить ежедневные задания и получать за это призы и деньги. Кроме того, вы сможете соревноваться с другими игроками - докажите что вы умеете мастерски забрасывать мяч в кольцо с любой позиции. Вас ждёт море веселья и штрафных бросков. Этот симулятор баскетбола поможет стать вам самой настоящей звездой в этом виде спорта.
Бросайте мяч в кольцо и проходить баскетбольные лиги.
Много денег и энергии
Скачать Броски в кольцо:Баскетбол игры (Мод, Много денег) v5.3.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.