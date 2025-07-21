Описание

Броски в кольцо - Создайте своего баскетбольного спортсмена, выбирайте его внешний вид и майки. Тренируйте свои навыки в плане заброса баскетбольного мяча в кольцо. Каждый день вы сможете проходить ежедневные задания и получать за это призы и деньги. Кроме того, вы сможете соревноваться с другими игроками - докажите что вы умеете мастерски забрасывать мяч в кольцо с любой позиции. Вас ждёт море веселья и штрафных бросков. Этот симулятор баскетбола поможет стать вам самой настоящей звездой в этом виде спорта.

Бросайте мяч в кольцо и проходить баскетбольные лиги.