Cafe Panic - Игра по управлению рестораном - популярная и необычная кофейня от Boom ware Technologies для Android-планшет и планшет, который доступен бесплатно в Google Play и по запросу, последнее обновление с бесконечной суммой денег для загрузки. Вам доставлено! В этой игре вы попытаетесь стать знаменитым шеф-поваром, пытаясь помочь вам!





Четыре функции включают в себя более 250 уровней, 100 инструкций и 52 клиента, которые нужно проходить и добавлять новые блоки каждый месяц, чтобы предоставить вам лучшую игру по управлению рестораном! В ваш ресторан приходит широкий круг клиентов, вам нужно готовить заказы в своем темпе и стараться достичь цели и заработать деньги! Существует также возможность создания специализированного ресторана в других странах, таких как Япония, Франция, Бразилия, Россия или Великобритания, и вы можете инвестировать в другие страны!