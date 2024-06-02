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Кафе Паника: гастрономический ресторан (Мод, Много денег)

Кафе Паника: гастрономический ресторан (Мод, Много денег) 1.53.1a

9
4
Скачать (150 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Boomware Technologies
Версия:
1.53.1a
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.Boomware.CafePanic
Русский язык:
Есть
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
8 890

Cafe Panic - Игра по управлению рестораном - популярная и необычная кофейня от Boom ware Technologies для Android-планшет и планшет, который доступен бесплатно в Google Play и по запросу, последнее обновление с бесконечной суммой денег для загрузки. Вам доставлено! В этой игре вы попытаетесь стать знаменитым шеф-поваром, пытаясь помочь вам! 


Четыре функции включают в себя более 250 уровней, 100 инструкций и 52 клиента, которые нужно проходить и добавлять новые блоки каждый месяц, чтобы предоставить вам лучшую игру по управлению рестораном! В ваш ресторан приходит широкий круг клиентов, вам нужно готовить заказы в своем темпе и стараться достичь цели и заработать деньги! Существует также возможность создания специализированного ресторана в других странах, таких как Япония, Франция, Бразилия, Россия или Великобритания, и вы можете инвестировать в другие страны!


Скриншоты

Информация о модах

– Неограниченное количество валюты*

– Бесплатные наряды

– Удалить РЕКЛАМУ


*** Вы можете тратить, даже если у вас недостаточно

 Теги темы: Много денег

Скачать Кафе Паника: гастрономический ресторан (Мод, Много денег) 1.53.1a взлом

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Скачать Кафе Паника: гастрономический ресторан (Мод, Много денег)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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