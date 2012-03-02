Описание

Тактика Защиты: Башни Обороны (Мод, много денег) - Испытайте свои силы в новой игре про защиту башен. Вы будете играть в роли защитника, командовать из укреплённого бункера который затерялся во времени и пространстве. Вашей главной целью будет - защита любой ценой, используйте для этого военную технику и уникальные стратегические возможности. Комбинируйте башни и делайте их мощнее, используйте много видов разного вооружения.





Вы сможете уничтожать деревья, дома и другие постройки чтобы разместить там свои боевые башни. Так же вы сможете в сложную минуту использовать специальные возможности.