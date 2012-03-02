Версия:
2.9.6
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Tapdemic
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
24 760
Описание
Тактика Защиты: Башни Обороны (Мод, много денег) - Испытайте свои силы в новой игре про защиту башен. Вы будете играть в роли защитника, командовать из укреплённого бункера который затерялся во времени и пространстве. Вашей главной целью будет - защита любой ценой, используйте для этого военную технику и уникальные стратегические возможности. Комбинируйте башни и делайте их мощнее, используйте много видов разного вооружения.
Вы сможете уничтожать деревья, дома и другие постройки чтобы разместить там свои боевые башни. Так же вы сможете в сложную минуту использовать специальные возможности.
Информация о модах
- Продайте башню до 65 тысяч золотых
- Стоимость установки револьверной головки 0
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