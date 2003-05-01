Описание

Tour de France Cycling Legends предлагает вам стать стратегическим лидером и привести свою команду к победам в легендарных велогонках, таких как Тур де Франс и Ла Вуэльта. Соберите команду чемпионов из гонщиков с уникальными навыками и характеристиками, разрабатывайте стратегии и управляйте подготовкой в тренировочных лагерях, чтобы обеспечить успех на трассе.





Соревнуйтесь в напряжённых многопользовательских гонках против игроков со всего мира. Участвуйте в официальных Гранд-турах, классических однодневных гонках и разнообразных дисциплинах, таких как гонки на время или горные этапы. Освойте тактические построения, поддерживайте своего лидера на маршруте и раскрывайте мощь спринтера в захватывающих финишных сражениях. Tour de France Cycling Legends — это игра для тех, кто хочет испытать настоящий дух велоспорта и добиться доминирования на мировых трассах.