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Tour de France Cycling Legends (Мод меню)

Tour de France Cycling Legends (Мод меню) 1.15.1

Управляйте своей командой и покоряйте вершины велоспорта
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Версия:
1.15.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
POWERPLAY MANAGER, s.r.o.
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 129 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
95
Скриншоты
Описание

Tour de France Cycling Legends предлагает вам стать стратегическим лидером и привести свою команду к победам в легендарных велогонках, таких как Тур де Франс и Ла Вуэльта. Соберите команду чемпионов из гонщиков с уникальными навыками и характеристиками, разрабатывайте стратегии и управляйте подготовкой в тренировочных лагерях, чтобы обеспечить успех на трассе.


Соревнуйтесь в напряжённых многопользовательских гонках против игроков со всего мира. Участвуйте в официальных Гранд-турах, классических однодневных гонках и разнообразных дисциплинах, таких как гонки на время или горные этапы. Освойте тактические построения, поддерживайте своего лидера на маршруте и раскрывайте мощь спринтера в захватывающих финишных сражениях. Tour de France Cycling Legends — это игра для тех, кто хочет испытать настоящий дух велоспорта и добиться доминирования на мировых трассах.


Информация о модах

Меню, Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Tour de France Cycling Legends (Мод меню) 129 Мб Ссылка 2 129 Мб

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