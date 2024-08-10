Carrom King™ — это классическая настольная игра, которая идеально подходит для друзей, семьи и детей. С более чем 50 миллионами скачиваний, эта официальная версия Carrom King™ зарекомендовала себя как одна из лучших игр в жанре карром, предлагая захватывающий и увлекательный игровой процесс.
Carrom King™ порадует игроков умопомрачительными функциями, такими как бонусы, регулировка силы удара, параметры прицеливания, а также уникальные красочные шайбы и множество других интересных предметов коллекционирования. Вдохновленная традиционной индийской версией пула или бильярда, игра позволяет сражаться с друзьями в кроссплатформенных многопользовательских матчах, где ваша задача — забить все монеты быстрее соперника! Carrom King™ предлагает два захватывающих игровых режима: фристайл и черно-белый, чтобы каждый игрок нашел что-то на свой вкус.
- Меню модов
- Расширить направляющую линию
- Удален навязчивый ADS
Важная информация:
Для входа через Facebook закройте mod apk, удалите приложение Facebook и войдите в свою учетную запись Facebook в браузере Chrome.
Для каждого обновления мода игры вам необходимо удалить предыдущую версию мода и установить новый мод.
Скачать Carrom King™ (Мод меню) v5.5.0.126 MOD APK
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