Описание

Carrom King™ — это классическая настольная игра, которая идеально подходит для друзей, семьи и детей. С более чем 50 миллионами скачиваний, эта официальная версия Carrom King™ зарекомендовала себя как одна из лучших игр в жанре карром, предлагая захватывающий и увлекательный игровой процесс.





Carrom King™ порадует игроков умопомрачительными функциями, такими как бонусы, регулировка силы удара, параметры прицеливания, а также уникальные красочные шайбы и множество других интересных предметов коллекционирования. Вдохновленная традиционной индийской версией пула или бильярда, игра позволяет сражаться с друзьями в кроссплатформенных многопользовательских матчах, где ваша задача — забить все монеты быстрее соперника! Carrom King™ предлагает два захватывающих игровых режима: фристайл и черно-белый, чтобы каждый игрок нашел что-то на свой вкус.