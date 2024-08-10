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Carrom King™ (Мод меню)

Carrom King™ (Мод меню) 5.5.0.126

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Версия:
5.5.0.126
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gametion
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 216 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
57
Скриншоты
Описание

Carrom King™ — это классическая настольная игра, которая идеально подходит для друзей, семьи и детей. С более чем 50 миллионами скачиваний, эта официальная версия Carrom King™ зарекомендовала себя как одна из лучших игр в жанре карром, предлагая захватывающий и увлекательный игровой процесс.


Carrom King™ порадует игроков умопомрачительными функциями, такими как бонусы, регулировка силы удара, параметры прицеливания, а также уникальные красочные шайбы и множество других интересных предметов коллекционирования. Вдохновленная традиционной индийской версией пула или бильярда, игра позволяет сражаться с друзьями в кроссплатформенных многопользовательских матчах, где ваша задача — забить все монеты быстрее соперника! Carrom King™ предлагает два захватывающих игровых режима: фристайл и черно-белый, чтобы каждый игрок нашел что-то на свой вкус.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Расширить направляющую линию
  • Удален навязчивый ADS

Важная информация:

Для входа через Facebook закройте mod apk, удалите приложение Facebook и войдите в свою учетную запись Facebook в браузере Chrome.

Для каждого обновления мода игры вам необходимо удалить предыдущую версию мода и установить новый мод.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Carrom King™ (Мод меню) v5.5.0.126 MOD APK

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Скачать Carrom King™ (Мод меню) 216 Мб Ссылка 2 216 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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