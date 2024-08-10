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Club Chairman - Soccer Game (Мод меню)

Club Chairman - Soccer Game (Мод меню) 1.04

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Версия:
1.04
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mallat Entertainment
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
316
Скриншоты
Описание

Club Chairman - Soccer Game предлагает вам полную свободу управления футбольным клубом, начиная с самых основ. Вы можете создать свой собственный клуб с нуля, выбрав название, герб, цвета и даже местоположение стадиона, или возглавить уже существующий клуб с богатой историей. Каждое ваше решение влияет на развитие команды и её успех на футбольной арене.


Будь то восстановление былой славы павшего гиганта или продвижение небольшого клуба к вершинам, ваш выбор будет определять индивидуальность и наследие команды. В Club Chairman вы управляете всем: от формирования состава до стратегических решений, и каждое действие играет важную роль в достижении побед. Готовы ли вы стать настоящим лидером и привести свой клуб к славе?


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные драгоценные камни

Примечание: начните новую карьеру и сыграйте хотя бы один матч, нажмите на  офис  –>  цели —> получите одну из наград.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Club Chairman - Soccer Game (Мод меню) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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