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HAIKYU!! TOUCH THE DREAM (Мод меню)

HAIKYU!! TOUCH THE DREAM (Мод меню) 1.1.216

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Версия:
1.1.216
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dayamonz
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

HAIKYU!! TOUCH THE DREAM — это мобильная игра, основанная на популярном аниме Haikyu!!, которая позволяет вам создать свою команду мечты и сражаться на волейбольном поле. Выберите игроков из различных школ, таких как Карасуно, Некома и Аоба Джосай, и создайте идеальный состав, чтобы бросить вызов лучшим игрокам и добиться побед.


Наслаждайтесь захватывающим сюжетным режимом с полной озвучкой, где вы переживете все эмоции и напряженные моменты, которые полюбили фанаты. Стратегические 3D-матчи, разнообразные турниры, ежедневные сражения и PvP-бои позволят вам развивать навыки, улучшать персонажей и исследовать мир волейбола. HAIKYU!! TOUCH THE DREAM — это игра для поклонников аниме, которые хотят испытать волейбольные баталии с любимыми персонажами.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Глобальный множитель скорости
  • Разблокировано 
  • Без рекламы
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 Теги темы: Мод меню

Скачать HAIKYU!! TOUCH THE DREAM (Мод меню) v1.1.216 MOD APK

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Скачать HAIKYU!! TOUCH THE DREAM (Мод меню) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

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