Описание

HAIKYU!! TOUCH THE DREAM — это мобильная игра, основанная на популярном аниме Haikyu!!, которая позволяет вам создать свою команду мечты и сражаться на волейбольном поле. Выберите игроков из различных школ, таких как Карасуно, Некома и Аоба Джосай, и создайте идеальный состав, чтобы бросить вызов лучшим игрокам и добиться побед.





Наслаждайтесь захватывающим сюжетным режимом с полной озвучкой, где вы переживете все эмоции и напряженные моменты, которые полюбили фанаты. Стратегические 3D-матчи, разнообразные турниры, ежедневные сражения и PvP-бои позволят вам развивать навыки, улучшать персонажей и исследовать мир волейбола. HAIKYU!! TOUCH THE DREAM — это игра для поклонников аниме, которые хотят испытать волейбольные баталии с любимыми персонажами.