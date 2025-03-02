Описание

RFM 2025 Football Manager — возвращение классической ретро-игры для всех фанатов Championship Manager и Football Manager! Это обновленная версия Retro Football Management, предлагающая еще больше контента и уникальных функций, чтобы ваш опыт управления футболом был как никогда захватывающим. Погрузитесь в 200 сезонов, наполненных футбольной историей, и возьмите под свое руководство любимый клуб. Испытайте обновленную систему трансферов и улучшенные тактические возможности, чтобы привести свою команду к чемпионским титулам.





Особенности RFM 2025 включают таблицы лидеров, соревновательные европейские турниры, возможность управления легендарными командами в исторических эпохах и полноценный профиль футбольного менеджера для отслеживания вашего прогресса. Быстрый геймплей позволяет завершать сезоны на ходу, а до пяти игровых слотов откроют вам путь к уникальным сценариям с легендарными игроками разных эпох. Скачайте RFM 2025 и докажите свое мастерство в управлении клубом на всех уровнях, от низших дивизионов до высших лиг Европы!