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RFM25 (Мод, Unlocked)

RFM25 1.8.4

Unlocked
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Версия:
1.8.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Coast Gaming
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
153
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Описание

RFM 2025 Football Manager — возвращение классической ретро-игры для всех фанатов Championship Manager и Football Manager! Это обновленная версия Retro Football Management, предлагающая еще больше контента и уникальных функций, чтобы ваш опыт управления футболом был как никогда захватывающим. Погрузитесь в 200 сезонов, наполненных футбольной историей, и возьмите под свое руководство любимый клуб. Испытайте обновленную систему трансферов и улучшенные тактические возможности, чтобы привести свою команду к чемпионским титулам.


Особенности RFM 2025 включают таблицы лидеров, соревновательные европейские турниры, возможность управления легендарными командами в исторических эпохах и полноценный профиль футбольного менеджера для отслеживания вашего прогресса. Быстрый геймплей позволяет завершать сезоны на ходу, а до пяти игровых слотов откроют вам путь к уникальным сценариям с легендарными игроками разных эпох. Скачайте RFM 2025 и докажите свое мастерство в управлении клубом на всех уровнях, от низших дивизионов до высших лиг Европы!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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