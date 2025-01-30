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Top Eleven Футбольный Менеджер (Мод Меню)

Top Eleven Футбольный Менеджер (Мод Меню) 25.19

Управляйте футбольной командой и добейтесь победы
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Версия:
25.19
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nordeus
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 411
Скриншоты
Описание

Top Eleven Be a Soccer Manager превращает вас в профессионального и талантливого футбольного тренера, позволяя испытать все аспекты управления командой. С этой игрой вы сможете погрузиться в выполнение задач тренера, от тактики и стратегии до управления составом, что подарит вам захватывающие и интересные впечатления. Готовы ли вы стать успешным тренером и вести свою команду к победам?


Top Eleven предлагает реалистичные 3D матчи, которые погружают вас в атмосферу футбольного поля. Каждый матч настолько динамичен и ярко передан, что у вас возникнет ощущение, будто вы лично находитесь на поле, управляя действиями игроков. Это идеальная игра для всех, кто мечтает создать собственную команду и испытать все аспекты тренерской работы в мире футбола.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Скорость Хака

Примечание : используйте поддельный VP*, если в вашей стране игра запрещена.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Top Eleven Футбольный Менеджер (Мод Меню) v25.19 MOD APK

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Скачать Top Eleven Футбольный Менеджер (Мод Меню) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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