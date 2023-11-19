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Champion Soccer Star (Мод, Много денег)

Champion Soccer Star (Мод, Много денег) 1.24

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Скачать (82 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Touch2Goal
Версия:
1.24
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27 077

Сенсорное управление на телефонах и планшетах Android затрудняет управление футболистами. Следовательно, вам часто понадобятся внешние контроллеры, чтобы сделать классический игровой процесс PES или FIFA более приятным. Но с этой новой Champion Soccer Star от Touch2goal геймеры Android могут действительно наслаждаться своим футбольным процессом благодаря уникальным настройкам и оптимизированному игровому процессу.


Приготовьтесь погрузиться в захватывающий игровой процесс Champion Soccer Star с новой механикой и множеством интересных игровых элементов. Присоединяйтесь к веселым персонажам с кубическими головами, которые отправляются в эпические путешествия, чтобы стать лучшими. Создайте своего игрока и присоединяйтесь к выбранным вами командам. Соревнуйтесь во многих соревнованиях и наслаждайтесь интерактивным футбольным процессом, когда захотите. 



Скриншоты

Информация о модах

1. Меню отладки включено // Вы можете использовать меню отладки, чтобы добавить монеты и драгоценные камни

2. Неограниченная энергия

3. Нет рекламы

 Теги темы: Много денег, Без рекламы

Скачать Champion Soccer Star (Мод, Много денег) 1.24 взлом

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Скачать Champion Soccer Star (Мод, Много денег) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Champion Soccer Star (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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L0nesyy
L0nesyy 28 октября 2022 15:53
где находится это меню откладки в моде?
0
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Рошл
Рошл 28 января 2021 11:10
Лёг шлоиrjfjdjfjchdudidbdhduxjxjdjdudu
+1
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