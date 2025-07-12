Описание

First Team Manager — мобильный футбольный симулятор, в котором ты примеряешь костюм главного тренера реального клуба. За обычные пять минут ты распределяешь нагрузку на тренировке, тасуешь стартовый состав и рисуешь схему 4-3-3 к ближайшему туру. Щёлкаешь кнопку матча — и таблица событий оживает: быстрый гол после прессинга, спасительный сейв кипера, итоговые три очка. Сразу рождается азарт поправить мелочь и выйти на следующую игру.





Здесь ждут реальные клубы из десятков лиг, подробные таблицы финансирования и глубокая тактика, позволяющая менять прессинг, ширину атаки и роли игроков на лету. Прибыль от билетов идёт на улучшение академии: прокачивай скаутов, чтобы находить юных звёзд и продавать их за рекордные суммы. Репутация растёт — открываются переговоры со спонсорами и эксклюзивные дерби. Каждое решение запоминается, а сезонные награды попадают в архив карьеры. Загрузи игру, подпиши первого новичка и докажи, что трофей нужен именно твоему клубу.