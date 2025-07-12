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First Team Manager 2026 (Мод Меню)

First Team Manager 2026 (Мод Меню) v1.0.2

Управляй клубом, веди состав к трофеям докажи своё тренерское мастерство

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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Go Play Games Ltd
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 13:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Описание

First Team Manager — мобильный футбольный симулятор, в котором ты примеряешь костюм главного тренера реального клуба. За обычные пять минут ты распределяешь нагрузку на тренировке, тасуешь стартовый состав и рисуешь схему 4-3-3 к ближайшему туру. Щёлкаешь кнопку матча — и таблица событий оживает: быстрый гол после прессинга, спасительный сейв кипера, итоговые три очка. Сразу рождается азарт поправить мелочь и выйти на следующую игру.


Здесь ждут реальные клубы из десятков лиг, подробные таблицы финансирования и глубокая тактика, позволяющая менять прессинг, ширину атаки и роли игроков на лету. Прибыль от билетов идёт на улучшение академии: прокачивай скаутов, чтобы находить юных звёзд и продавать их за рекордные суммы. Репутация растёт — открываются переговоры со спонсорами и эксклюзивные дерби. Каждое решение запоминается, а сезонные награды попадают в архив карьеры. Загрузи игру, подпиши первого новичка и докажи, что трофей нужен именно твоему клубу.


Информация о модах

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать First Team Manager 2026 (Мод Меню) 240 Мб Ссылка 2 240 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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