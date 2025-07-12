First Team Manager 2026 (Мод Меню) v1.0.2
Управляй клубом, веди состав к трофеям докажи своё тренерское мастерство
First Team Manager — мобильный футбольный симулятор, в котором ты примеряешь костюм главного тренера реального клуба. За обычные пять минут ты распределяешь нагрузку на тренировке, тасуешь стартовый состав и рисуешь схему 4-3-3 к ближайшему туру. Щёлкаешь кнопку матча — и таблица событий оживает: быстрый гол после прессинга, спасительный сейв кипера, итоговые три очка. Сразу рождается азарт поправить мелочь и выйти на следующую игру.
Здесь ждут реальные клубы из десятков лиг, подробные таблицы финансирования и глубокая тактика, позволяющая менять прессинг, ширину атаки и роли игроков на лету. Прибыль от билетов идёт на улучшение академии: прокачивай скаутов, чтобы находить юных звёзд и продавать их за рекордные суммы. Репутация растёт — открываются переговоры со спонсорами и эксклюзивные дерби. Каждое решение запоминается, а сезонные награды попадают в архив карьеры. Загрузи игру, подпиши первого новичка и докажи, что трофей нужен именно твоему клубу.
МОД МЕНЮ
Неограниченная валюта
Разблокировать VIP
Скачать First Team Manager 2026 (Мод Меню) v1.0.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.