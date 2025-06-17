Описание

В LEATHER ты становишься менеджером, который с первого дня считает ушибы и обещания дороже зарплаты. На столе список свободных бойцов: выгоревший ветеран, юниор с реакцией молнии, технарь-левша, которого списали из-за строптивого характера. Выбираешь одного, арендный зал скрипит рингом, и начинается математика: сколько раундов спарринга, какие перчатки, какой вес согнать к взвешиванию. Конкуренты уже шлют вызовы, промоутеры смотрят на статистику, а журналисты ожидают кровавого апсета.





Решаешь всё заранее: стиль шага, темп первых раундов, где экономить дыхание и в какой момент нажать, чтобы рефери не успел досчитать до десяти. Грамотный план боя поднимает фамилию в рейтингах, ошибки оплачиваются гематомами и проваленными контрактами. Ленты новостей следят, как ты ведёшь подопечного к титулу, а каждый выигранный пояс открывает новую категорию акул, где ставка — не просто деньги, а память о том, кто поставил на тебя, когда ты ещё шил перчатки вручную. Здесь побеждают не только мускулы, а холодный расчёт и способность вовремя сказать «хватит»… или «давай ещё раунд».