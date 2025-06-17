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LEATHER®

LEATHER® 232.0

От подвалов до чемпионских арен — выстрои карьеру бойца кулаком и холодной головой
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Версия:
232.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Hitsunk Games for Studio Industrial Ltd
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 14:50
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В LEATHER ты становишься менеджером, который с первого дня считает ушибы и обещания дороже зарплаты. На столе список свободных бойцов: выгоревший ветеран, юниор с реакцией молнии, технарь-левша, которого списали из-за строптивого характера. Выбираешь одного, арендный зал скрипит рингом, и начинается математика: сколько раундов спарринга, какие перчатки, какой вес согнать к взвешиванию. Конкуренты уже шлют вызовы, промоутеры смотрят на статистику, а журналисты ожидают кровавого апсета.


Решаешь всё заранее: стиль шага, темп первых раундов, где экономить дыхание и в какой момент нажать, чтобы рефери не успел досчитать до десяти. Грамотный план боя поднимает фамилию в рейтингах, ошибки оплачиваются гематомами и проваленными контрактами. Ленты новостей следят, как ты ведёшь подопечного к титулу, а каждый выигранный пояс открывает новую категорию акул, где ставка — не просто деньги, а память о том, кто поставил на тебя, когда ты ещё шил перчатки вручную. Здесь побеждают не только мускулы, а холодный расчёт и способность вовремя сказать «хватит»… или «давай ещё раунд».


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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