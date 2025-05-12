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Dunk City Dynasty

Dunk City Dynasty 1.0.228323

Захватывающий стритбол 3х3 с легендами НБА и кастомизацией игроков
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Версия:
1.0.228323
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Exptional Global
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 14:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 2.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Dunk City Dynasty — это мобильная баскетбольная арена, где ты играешь матч за матчем в формате 3 на 3, собирая команду из суперзвёзд НБА. Карри, Дюрант, Дончич, Яннис — выбирай своего фаворита и веди его к победе в динамичных матчах до 11 очков или на полном корте 5x5. Каждый раунд — это интенсивный экшен, быстрые броски и тактическое мышление. Сыграешь агрессивно или будешь давить пасами?


Помимо матчей, прокачай стиль: открой крутую экипировку, смешивай фирменные футболки и уличную моду, делая своего игрока уникальным. Соревнуйся в рейтинговом режиме, играй с друзьями и забирайся на вершину уличного чемпионата. Это лицензированная НБА-игра, которая выглядит бодро и играется азартно — заходи и проверь сам.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Dunk City Dynasty 2.7 Гб Ссылка 2 2.7 Гб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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