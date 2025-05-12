Dunk City Dynasty 1.0.228323
Захватывающий стритбол 3х3 с легендами НБА и кастомизацией игроков
Dunk City Dynasty — это мобильная баскетбольная арена, где ты играешь матч за матчем в формате 3 на 3, собирая команду из суперзвёзд НБА. Карри, Дюрант, Дончич, Яннис — выбирай своего фаворита и веди его к победе в динамичных матчах до 11 очков или на полном корте 5x5. Каждый раунд — это интенсивный экшен, быстрые броски и тактическое мышление. Сыграешь агрессивно или будешь давить пасами?
Помимо матчей, прокачай стиль: открой крутую экипировку, смешивай фирменные футболки и уличную моду, делая своего игрока уникальным. Соревнуйся в рейтинговом режиме, играй с друзьями и забирайся на вершину уличного чемпионата. Это лицензированная НБА-игра, которая выглядит бодро и играется азартно — заходи и проверь сам.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.