Описание

Dunk City Dynasty — это мобильная баскетбольная арена, где ты играешь матч за матчем в формате 3 на 3, собирая команду из суперзвёзд НБА. Карри, Дюрант, Дончич, Яннис — выбирай своего фаворита и веди его к победе в динамичных матчах до 11 очков или на полном корте 5x5. Каждый раунд — это интенсивный экшен, быстрые броски и тактическое мышление. Сыграешь агрессивно или будешь давить пасами?





Помимо матчей, прокачай стиль: открой крутую экипировку, смешивай фирменные футболки и уличную моду, делая своего игрока уникальным. Соревнуйся в рейтинговом режиме, играй с друзьями и забирайся на вершину уличного чемпионата. Это лицензированная НБА-игра, которая выглядит бодро и играется азартно — заходи и проверь сам.