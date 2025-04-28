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ONE Fight Arena (Мод Меню)

ONE Fight Arena (Мод Меню) 1.0.8

Сражайся в реальном времени с чемпионами ММА в формате три-в-ряд
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Версия:
1.0.8
Требования:
Android 10
Разработчик:
Animoca Brands
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 17:00
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 729 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

ONE Fight Arena - Это мобильная экшен-головоломка, где ты комбинируешь элементы «три в ряд» и тактику боя в реальном времени. Каждые 2–3 минуты проходят быстрые и напряжённые PvP-схватки, где нужно не только быстро собирать комбинации, но и правильно применять навыки бойца. В игре доступны более 20 легендарных спортсменов ONE Championship — выбирай любимого, разрабатывай стратегию и выходи в клетку.


В ONE Fight Arena сочетаются динамичные сражения, развитие бойцов и уникальный тактический геймплей. Ты можешь тренировать своих чемпионов, улучшать их характеристики и адаптировать стиль боя под разные типы соперников. Игровой процесс построен так, чтобы каждое решение на поле влияло на исход поединка. Игра работает онлайн, отлично подходит для коротких сессий и напряжённых матчей. Почувствуй ритм боя — и стань настоящей легендой арены.


Информация о модах

Меню модов

Хай Ко

Высокая защита

Высокая энергия

Высокий л.с.

Примечание : не злоупотребляйте этим. Некоторые эффекты действуют на обе стороны, когда вы закончите, вы получите много опыта. Поэтому, если вы хотите безопасности, используйте только «высокий ко».

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 Теги темы: Мод меню

Скачать ONE Fight Arena (Мод Меню) v1.0.8 MOD APK

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Скачать ONE Fight Arena (Мод Меню) 729 Мб Ссылка 2 729 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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