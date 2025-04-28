ONE Fight Arena (Мод Меню) 1.0.8
Сражайся в реальном времени с чемпионами ММА в формате три-в-ряд
ONE Fight Arena - Это мобильная экшен-головоломка, где ты комбинируешь элементы «три в ряд» и тактику боя в реальном времени. Каждые 2–3 минуты проходят быстрые и напряжённые PvP-схватки, где нужно не только быстро собирать комбинации, но и правильно применять навыки бойца. В игре доступны более 20 легендарных спортсменов ONE Championship — выбирай любимого, разрабатывай стратегию и выходи в клетку.
В ONE Fight Arena сочетаются динамичные сражения, развитие бойцов и уникальный тактический геймплей. Ты можешь тренировать своих чемпионов, улучшать их характеристики и адаптировать стиль боя под разные типы соперников. Игровой процесс построен так, чтобы каждое решение на поле влияло на исход поединка. Игра работает онлайн, отлично подходит для коротких сессий и напряжённых матчей. Почувствуй ритм боя — и стань настоящей легендой арены.
Меню модов
Хай Ко
Высокая защита
Высокая энергия
Высокий л.с.
Примечание : не злоупотребляйте этим. Некоторые эффекты действуют на обе стороны, когда вы закончите, вы получите много опыта. Поэтому, если вы хотите безопасности, используйте только «высокий ко».
Скачать ONE Fight Arena (Мод Меню) v1.0.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.