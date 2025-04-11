Indian Cricket Legends 2025 1.19
Настоящий крикет начинается здесь — почувствуй дух индийской лиги
Indian Cricket Legends 2025 — это 3D-симулятор, который воссоздаёт атмосферу настоящего индийского крикета. Сыграй в форматах T10, классические матчи или масштабные турниры — всё по правилам, всё по-настоящему. Управляй командой, отбивай, подавай и принимай решения, которые ведут к победе. Даже офлайн ты можешь окунуться в игру, где каждый удар и каждый аут решают исход матча.
В Indian Cricket Legends 2025 есть всё, за что любят крикет в Индии: динамичные матчи, реалистичная физика, национальный стиль и атмосфера стадиона. Играй за любимые команды, развивай карьеру и становись чемпионом. Простое управление, чёткая анимация и режимы для любого уровня подготовки делают игру доступной и затягивающей. Хочешь крикета — вот он, прямо у тебя в кармане.
1. Всегда шесть
2. Всегда нет мяча
3. Никогда нет мяча
4. Всегда широкий мяч
5. Никогда не широкий мяч
6. Скорость мяча [0x – 500x]
7. Размах мяча [0x – 50x]
8. Тупые игроки
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