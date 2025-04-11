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Indian Cricket Legends 2025 (Мод Меню)

Indian Cricket Legends 2025 1.19

Мод меню

Настоящий крикет начинается здесь — почувствуй дух индийской лиги
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Версия:
1.19
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Pivot Games Studios
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Indian Cricket Legends 2025 — это 3D-симулятор, который воссоздаёт атмосферу настоящего индийского крикета. Сыграй в форматах T10, классические матчи или масштабные турниры — всё по правилам, всё по-настоящему. Управляй командой, отбивай, подавай и принимай решения, которые ведут к победе. Даже офлайн ты можешь окунуться в игру, где каждый удар и каждый аут решают исход матча.


В Indian Cricket Legends 2025 есть всё, за что любят крикет в Индии: динамичные матчи, реалистичная физика, национальный стиль и атмосфера стадиона. Играй за любимые команды, развивай карьеру и становись чемпионом. Простое управление, чёткая анимация и режимы для любого уровня подготовки делают игру доступной и затягивающей. Хочешь крикета — вот он, прямо у тебя в кармане.


Информация о модах

1. Всегда шесть

2. Всегда нет мяча

3. Никогда нет мяча

4. Всегда широкий мяч

5. Никогда не широкий мяч

6. Скорость мяча [0x – 500x]

7. Размах мяча [0x – 50x]

8. Тупые игроки

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Indian Cricket Legends 2025 (Мод Меню) v1.19 MOD APK

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Скачать Indian Cricket Legends 2025 (Мод Меню) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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