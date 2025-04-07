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OOTP Baseball 26 Go! (Мод, Unlocked)

OOTP Baseball 26 Go! 26.01.0450068

Unlocked

Здесь ты не просто играешь в бейсбол — ты строишь свою легенду с нуля
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Версия:
26.01.0450068
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OOTP Developments
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

OOTP Baseball 26 Go! — это настоящий рай для поклонников бейсбола и управленческих симуляторов. Игра позволяет взять под контроль не только игроков на поле, но и всю команду: от состава до стратегии, от трансферов до финансов. Хочешь построить династию? Пожалуйста. Предпочитаешь экспериментировать с составом и тактикой в альтернативной вселенной? Легко. Здесь свобода решений — главный инструмент.


OOTP 26 Go! особенно порадует фанатов ретро: в игре доступен режим прошлых сезонов, где можно окунуться в исторические турниры, пересечься с культовыми игроками и собрать уникальные карточки — как реальных легенд, так и полностью вымышленных. Проект сочетает глубину менеджмента с коллекционной системой и огромным количеством статистики, делая каждую карьеру уникальной. Это не просто бейсбол. Это — твой бейсбол, со своими звёздами, драмами и победами.


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 Теги темы: Unlocked

Скачать OOTP Baseball 26 Go! (Мод, Unlocked) v26.01.0450068 MOD APK

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Скачать OOTP Baseball 26 Go! (Мод, Unlocked) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

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