Описание

OOTP Baseball 26 Go! — это настоящий рай для поклонников бейсбола и управленческих симуляторов. Игра позволяет взять под контроль не только игроков на поле, но и всю команду: от состава до стратегии, от трансферов до финансов. Хочешь построить династию? Пожалуйста. Предпочитаешь экспериментировать с составом и тактикой в альтернативной вселенной? Легко. Здесь свобода решений — главный инструмент.





OOTP 26 Go! особенно порадует фанатов ретро: в игре доступен режим прошлых сезонов, где можно окунуться в исторические турниры, пересечься с культовыми игроками и собрать уникальные карточки — как реальных легенд, так и полностью вымышленных. Проект сочетает глубину менеджмента с коллекционной системой и огромным количеством статистики, делая каждую карьеру уникальной. Это не просто бейсбол. Это — твой бейсбол, со своими звёздами, драмами и победами.