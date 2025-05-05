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Football Goalie Wars Online (Мод, Unlocked)

Football Goalie Wars Online (Мод, Unlocked) 1.0

Вратарь и нападающий в одном лице — проверь себя в футбольных дуэлях
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
OSystems
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Вчера, 22:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 199 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Goalie Wars Football — это онлайн-футбол 1 на 1, где ты одновременно и защищаешь ворота, и забиваешь голы. Управляй обеими ролями сразу: оттачивай рефлексы вратаря и точность нападающего, чтобы переиграть соперника на небольшом поле в скоростных матчах. Каждый раунд — это смесь стратегии и молниеносной реакции, где счёт может измениться за секунду.


Участвуй в онлайн-турнирах, соревнуйся с друзьями и поднимайся в рейтингах. Продуманная физика мяча и динамичная камера делают каждый матч напряжённым и зрелищным. Открывай новые скины, осваивай тактики, адаптируйся к стилю противника и становись чемпионом аркадного футбола нового поколения. Играй на компьютере или мобиле — навыки важнее платформы.


Информация о модах

Разблокировано, бесплатная покупка

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Футбольные игры
Футбольные игры
 Теги темы: Unlocked

Скачать Football Goalie Wars Online (Мод, Unlocked) v1.0 MOD APK

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Скачать Football Goalie Wars Online (Мод, Unlocked) 199 Мб Ссылка 2 199 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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