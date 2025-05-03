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Football Boss: Be The Manager (Мод меню)

Football Boss: Be The Manager (Мод меню) 1.0.0

Построй клуб с нуля и стань боссом футбольной империи
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Liberty Pixel
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Вчера, 22:32
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Football Boss: Be The Manager — это глубокий симулятор футбольного менеджмента, в котором ты создаёшь клуб с нуля и проводишь его через 10 дивизионов на вершину славы. Всё в твоих руках: трансферы, финансовое планирование, развитие инфраструктуры и, конечно же, игра на поле. Начни с безымянной команды и шаг за шагом преврати её в легенду, принимая непростые решения на каждом этапе пути.


В игре ты ведёшь переговоры с банками, подписываешь спонсоров, строишь стадионы и выбираешь тренеров. Прокачивай игроков, продавай звёзд за миллионы или воспитывай свои таланты. Каждый сезон — это вызов, где важен не только результат, но и удовлетворение фанатов, состояние бюджета и рост репутации. Если мечтал управлять клубом как настоящий владелец — попробуй себя в роли футбольного босса.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Деньги никогда не уменьшаются
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Футбольные игры
Футбольные игры
 Теги темы: Мод меню

Скачать Football Boss: Be The Manager (Мод меню) v1.0.0 MOD APK

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Скачать Football Boss: Be The Manager (Мод меню) 89 Мб Ссылка 2 89 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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