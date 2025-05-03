Описание

Football Boss: Be The Manager — это глубокий симулятор футбольного менеджмента, в котором ты создаёшь клуб с нуля и проводишь его через 10 дивизионов на вершину славы. Всё в твоих руках: трансферы, финансовое планирование, развитие инфраструктуры и, конечно же, игра на поле. Начни с безымянной команды и шаг за шагом преврати её в легенду, принимая непростые решения на каждом этапе пути.





В игре ты ведёшь переговоры с банками, подписываешь спонсоров, строишь стадионы и выбираешь тренеров. Прокачивай игроков, продавай звёзд за миллионы или воспитывай свои таланты. Каждый сезон — это вызов, где важен не только результат, но и удовлетворение фанатов, состояние бюджета и рост репутации. Если мечтал управлять клубом как настоящий владелец — попробуй себя в роли футбольного босса.