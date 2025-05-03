Football Boss: Be The Manager (Мод меню) 1.0.0
Построй клуб с нуля и стань боссом футбольной империи
Football Boss: Be The Manager — это глубокий симулятор футбольного менеджмента, в котором ты создаёшь клуб с нуля и проводишь его через 10 дивизионов на вершину славы. Всё в твоих руках: трансферы, финансовое планирование, развитие инфраструктуры и, конечно же, игра на поле. Начни с безымянной команды и шаг за шагом преврати её в легенду, принимая непростые решения на каждом этапе пути.
В игре ты ведёшь переговоры с банками, подписываешь спонсоров, строишь стадионы и выбираешь тренеров. Прокачивай игроков, продавай звёзд за миллионы или воспитывай свои таланты. Каждый сезон — это вызов, где важен не только результат, но и удовлетворение фанатов, состояние бюджета и рост репутации. Если мечтал управлять клубом как настоящий владелец — попробуй себя в роли футбольного босса.
- МОД МЕНЮ
- Деньги никогда не уменьшаются
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.