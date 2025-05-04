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Unmatched EGO - Soccer Action (Мод, Много денег)

Unmatched EGO - Soccer Action (Мод, Много денег) 1.45

Футбол 3 на 3 с ударами, подкатами и прокачкой эго
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Версия:
1.45
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
1Car2Wills Games
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 12:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Unmatched EGO — это нестандартная футбольная аркада, где каждый матч — как уличная драка за мяч. Ты играешь в формате 3 на 3 от третьего лица: с мячом или без, в онлайне с реальными игроками или офлайн против ИИ. Удары, захваты, скилл-движения и финты здесь важнее точных пасов. Это не классический симулятор — это игра, где твоё эго решает всё. Каждое движение — как на ринге: точное, рискованное и громкое.


Прокачивай своего игрока, открывай новые облики и улучшай характеристики. Участвуй в быстрых матчах или долгих рейтинговых лигах, где побеждают только самые техничные и упрямые. Физика мяча, простая механика управления и цепкий ритм делают каждый матч эмоциональным и запоминающимся. Здесь не просто выигрывают — здесь унижают красиво.


Информация о модах
  • Неограниченные деньги

В игре вы можете тратить деньги по своему усмотрению, количество имеющихся у вас денег не имеет значения.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Футбольные игры
Футбольные игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Unmatched EGO - Soccer Action (Мод, Много денег) v1.45 MOD APK

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Скачать Unmatched EGO - Soccer Action (Мод, Много денег) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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