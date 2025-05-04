Unmatched EGO - Soccer Action (Мод, Много денег) 1.45
Футбол 3 на 3 с ударами, подкатами и прокачкой эго
Unmatched EGO — это нестандартная футбольная аркада, где каждый матч — как уличная драка за мяч. Ты играешь в формате 3 на 3 от третьего лица: с мячом или без, в онлайне с реальными игроками или офлайн против ИИ. Удары, захваты, скилл-движения и финты здесь важнее точных пасов. Это не классический симулятор — это игра, где твоё эго решает всё. Каждое движение — как на ринге: точное, рискованное и громкое.
Прокачивай своего игрока, открывай новые облики и улучшай характеристики. Участвуй в быстрых матчах или долгих рейтинговых лигах, где побеждают только самые техничные и упрямые. Физика мяча, простая механика управления и цепкий ритм делают каждый матч эмоциональным и запоминающимся. Здесь не просто выигрывают — здесь унижают красиво.
- Неограниченные деньги
В игре вы можете тратить деньги по своему усмотрению, количество имеющихся у вас денег не имеет значения.
Скачать Unmatched EGO - Soccer Action (Мод, Много денег) v1.45 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.