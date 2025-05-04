Описание

Unmatched EGO — это нестандартная футбольная аркада, где каждый матч — как уличная драка за мяч. Ты играешь в формате 3 на 3 от третьего лица: с мячом или без, в онлайне с реальными игроками или офлайн против ИИ. Удары, захваты, скилл-движения и финты здесь важнее точных пасов. Это не классический симулятор — это игра, где твоё эго решает всё. Каждое движение — как на ринге: точное, рискованное и громкое.





Прокачивай своего игрока, открывай новые облики и улучшай характеристики. Участвуй в быстрых матчах или долгих рейтинговых лигах, где побеждают только самые техничные и упрямые. Физика мяча, простая механика управления и цепкий ритм делают каждый матч эмоциональным и запоминающимся. Здесь не просто выигрывают — здесь унижают красиво.