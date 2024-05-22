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8 Ball Live - Billiards Games (Мега-удар, Длинная очередь)

8 Ball Live - Billiards Games (Мега-удар, Длинная очередь) 2.90.3188

Играйте в бильярд онлайн с друзьями и игроками со всего мира
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Special Tag
Версия:
2.90.3188
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 МБ
id приложения:
eightball.pool.live.eightballpool.billiards
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 840

8 Ball Live - это виртуальная версия классической игры в бильярд. Игра предоставляет игрокам возможность сыграть в бильярд онлайн с друзьями или другими игроками со всего мира. В ней используется стандартное оборудование для бильярда, такое как войлочный стол с шестью карманами и специальный кий. Геймплей 8 Ball Live сочетает в себе элементы классической игры в бильярд и аркадного опыта. Цель игры - забить все шары, следуя правилам бильярда. Управление в игре очень простое: вы проводите пальцем по экрану, чтобы ударить по шарам, и пытаетесь загнать их в лузы за как можно меньшее количество ходов.


Игра также предоставляет возможность играть с друзьями, собирать реплики и настраивать их. Вы можете создавать свои собственные игры в бильярд и бросать вызов друзьям. В 8 Ball Live также есть опция включения направляющей стола, которая помогает вам предсказать, куда приземлятся шары после удара. Эта игра предоставляет увлекательный и простой опыт игры в бильярд на вашем мобильном устройстве и позволяет соревноваться с игроками со всего мира.



Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Длинная очередь

– Мега-хит

Скачать 8 Ball Live - Billiards Games (Мега-удар, Длинная очередь) 2.90.3188 взлом

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Скачать 8 Ball Live - Billiards Games (Мега-удар, Длинная очередь) 48 МБ Ссылка 2 48 МБ

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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