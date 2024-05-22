8 Ball Live - это виртуальная версия классической игры в бильярд. Игра предоставляет игрокам возможность сыграть в бильярд онлайн с друзьями или другими игроками со всего мира. В ней используется стандартное оборудование для бильярда, такое как войлочный стол с шестью карманами и специальный кий. Геймплей 8 Ball Live сочетает в себе элементы классической игры в бильярд и аркадного опыта. Цель игры - забить все шары, следуя правилам бильярда. Управление в игре очень простое: вы проводите пальцем по экрану, чтобы ударить по шарам, и пытаетесь загнать их в лузы за как можно меньшее количество ходов.





Игра также предоставляет возможность играть с друзьями, собирать реплики и настраивать их. Вы можете создавать свои собственные игры в бильярд и бросать вызов друзьям. В 8 Ball Live также есть опция включения направляющей стола, которая помогает вам предсказать, куда приземлятся шары после удара. Эта игра предоставляет увлекательный и простой опыт игры в бильярд на вашем мобильном устройстве и позволяет соревноваться с игроками со всего мира.



