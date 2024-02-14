Boxing Fighting Clash - это новая спортивная игра, которая обещает увлекательные поединки и незабываемые бои для всех любителей динамичных файтингов.





Обновленный и улучшенный игровой процесс предлагает геймерам больше возможностей для победы. В этой игре каждый игрок может разработать свой собственный стиль игры, и методы победы могут быть разными для каждого. Удары в игре имеют различные стили, каждый с уникальным эффектом: некоторые быстрые, другие требуют больше выносливости, а некоторые наносят огромный урон. Ваша задача - наносить удары, чтобы зарабатывать очки, а затем использовать дополнительные приемы, чтобы парировать мощные комбинации противника.