Boxing - Fighting Clash (Мод, Много денег) 2.5.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Imperium Multimedia Games
Версия:
2.5.3
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 220 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
4 331
Boxing Fighting Clash - это новая спортивная игра, которая обещает увлекательные поединки и незабываемые бои для всех любителей динамичных файтингов.
Обновленный и улучшенный игровой процесс предлагает геймерам больше возможностей для победы. В этой игре каждый игрок может разработать свой собственный стиль игры, и методы победы могут быть разными для каждого. Удары в игре имеют различные стили, каждый с уникальным эффектом: некоторые быстрые, другие требуют больше выносливости, а некоторые наносят огромный урон. Ваша задача - наносить удары, чтобы зарабатывать очки, а затем использовать дополнительные приемы, чтобы парировать мощные комбинации противника.
Информация о модах
Много денег
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