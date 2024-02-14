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Boxing - Fighting Clash (Мод, Много денег)

Boxing - Fighting Clash (Мод, Много денег) 2.5.3

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Imperium Multimedia Games
Версия:
2.5.3
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 220 Мб
id приложения:
com.ImperiumMultimediaGames.BoxingRoadToChampion
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
4 331

Boxing Fighting Clash - это новая спортивная игра, которая обещает увлекательные поединки и незабываемые бои для всех любителей динамичных файтингов.


Обновленный и улучшенный игровой процесс предлагает геймерам больше возможностей для победы. В этой игре каждый игрок может разработать свой собственный стиль игры, и методы победы могут быть разными для каждого. Удары в игре имеют различные стили, каждый с уникальным эффектом: некоторые быстрые, другие требуют больше выносливости, а некоторые наносят огромный урон. Ваша задача - наносить удары, чтобы зарабатывать очки, а затем использовать дополнительные приемы, чтобы парировать мощные комбинации противника.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Boxing - Fighting Clash (Мод, Много денег) 2.5.3 взлом

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Скачать Boxing - Fighting Clash (Мод, Много денег)
220 Мб
Ссылка 2
220 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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