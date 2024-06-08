Shooting Ball (Мод, Сила удара) 1.0.159
Shooting Ball – Billiards Mod APK – это вершина симуляторов бильярда с 8 шарами, как в азарте, так и в реалистичности. Увлекательная игра в бильярд с восьмью шарами. Присоединяйтесь к своим друзьям на Facebook со всего мира в игре в современный 3D-бильярд в аркадном стиле. Испытайте нашумевшую многопользовательскую онлайн-игру.
Реалистичные визуальные эффекты и звуковые эффекты игры являются результатом передового физического 3D-движка. Вы и ваши друзья можете сыграть в баскетбол один на один в собственной игровой комнате. Вот что такое чемпионат мира: если вы играете в бильярд как профессионал, ваши товарищи по игре вознаградят вас призами. Кии для более чем 500 уникальных, эпических и легендарных коробок в магазине: если вы хотите получить преимущество в соревновании, вам следует поменять свой бильярдный стол и кии. У вас есть шанс выиграть джекпот, собирая бесплатные монеты каждый день. Узнайте, какое место вы занимаете среди лучших игроков в бильярд в мире, с помощью рейтинга бильярда.
Старайтесь каждый день строить свою победную серию. Присоединяйтесь к турниру с максимум 7 другими игроками. Помимо онлайн-игры, вы также можете играть на своем компьютере. Бильярд, иногда называемый «стреляющим мячом», является одной из самых захватывающих и занимательных спортивных игр. Теперь вы можете практиковать свои навыки вдали от подключенной сети, играя против ботов, управляемых ИИ.
Мега сила
Скачать Shooting Ball (Мод, Сила удара) 1.0.159 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство