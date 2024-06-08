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Shooting Ball (Мод, Сила удара)

Shooting Ball (Мод, Сила удара) 1.0.159

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
7788`s
Версия:
1.0.159
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.billiards.shooting.ball.pool
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 234

Shooting Ball – Billiards Mod APK – это вершина симуляторов бильярда с 8 шарами, как в азарте, так и в реалистичности. Увлекательная игра в бильярд с восьмью шарами. Присоединяйтесь к своим друзьям на Facebook со всего мира в игре в современный 3D-бильярд в аркадном стиле. Испытайте нашумевшую многопользовательскую онлайн-игру.


Реалистичные визуальные эффекты и звуковые эффекты игры являются результатом передового физического 3D-движка. Вы и ваши друзья можете сыграть в баскетбол один на один в собственной игровой комнате. Вот что такое чемпионат мира: если вы играете в бильярд как профессионал, ваши товарищи по игре вознаградят вас призами. Кии для более чем 500 уникальных, эпических и легендарных коробок в магазине: если вы хотите получить преимущество в соревновании, вам следует поменять свой бильярдный стол и кии. У вас есть шанс выиграть джекпот, собирая бесплатные монеты каждый день. Узнайте, какое место вы занимаете среди лучших игроков в бильярд в мире, с помощью рейтинга бильярда.


Старайтесь каждый день строить свою победную серию. Присоединяйтесь к турниру с максимум 7 другими игроками. Помимо онлайн-игры, вы также можете играть на своем компьютере. Бильярд, иногда называемый «стреляющим мячом», является одной из самых захватывающих и занимательных спортивных игр. Теперь вы можете практиковать свои навыки вдали от подключенной сети, играя против ботов, управляемых ИИ.


Скриншоты

Информация о модах

Мега сила

Скачать Shooting Ball (Мод, Сила удара) 1.0.159 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Shooting Ball (Мод, Сила удара)
80 Мб
Ссылка 2
80 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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