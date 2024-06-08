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Club Legend - Football Game (Мод, Много денег)

Club Legend - Football Game (Мод, Много денег) 1.35

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mallat Entertainment
Версия:
1.35
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
id приложения:
com.MallatEntertainment.ClubLegend
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
584

Club Legend - Football Game -  представляет собой увлекательный футбольный симулятор, в котором игроки получают уникальную возможность создать и развивать своего собственного футболиста или взять на себя ответственность за управление целым футбольным клубом. Эта игра сочетает в себе глубокий текстовый геймплей с множеством стратегических элементов, позволяя участникам полностью погрузиться в мир профессионального футбола.


Игрокам предстоит пройти путь от молодого и амбициозного новичка до заслуженной звезды мирового масштаба, решая при этом различные задачи и проблемы, возникающие на пути к славе. От тренировок и подбора оптимальной тактики до взаимодействия с фанатами и СМИ - каждое решение будет влиять на карьеру вашего персонажа.


Управление футбольным клубом предлагает еще больше вызовов и возможностей. Вам предстоит заниматься подбором персонала, стратегией развития команды, финансами и многим другим. Сложность и детализация управленческой части делают процесс захватывающим и реалистичным, требуя от игрока не только знания футбола, но и умения стратегически мыслить.


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 Теги темы: Много денег

Скачать Club Legend - Football Game (Мод, Много денег) 1.35 взлом

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Скачать Club Legend - Football Game (Мод, Много денег)
64 Мб
Ссылка 2
64 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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