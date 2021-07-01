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Rugby Nations 24 (мод меню)

Rugby Nations 24 (мод меню) 1.3.1.176

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Версия:
1.3.1.176
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Distinctive Games
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 953 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
630
Скриншоты
Описание

Rugby Nations 24 - это захватывающая игра в регби, которая принесет вам много эмоций и адреналина. В этой игре вас ждет улучшенный игровой процесс, новые стадионы и глубокие режимы управления, которые сделают ваш опыт игры намного более реалистичным и захватывающим.


Одним из интересных нововведений в этой игре являются женские команды, что добавляет разнообразия и позволяет вам испытать азарт игры с новой перспективы. Вы сможете почувствовать настоящую напряженность и адреналин, когда будете пробиваться к пробной линии и бороться за победу.


Если вы являетесь поклонником регби или просто любите интенсивные спортивные игры, то Rugby Nations 24 предоставляет идеальный пакет развлечений для вас. Почувствуйте атмосферу стадиона и готовьтесь к захватывающим играм в регби!


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченные деньги (вы получите их после победы в 1 матче)
  • Бесплатные пакеты магазина (бесплатные покупки)
  • Глупый враг
  • Без рекламы
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Rugby Nations 24 (мод меню) v1.3.1.176 MOD APK

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Скачать Rugby Nations 24 (мод меню) 953 Мб Ссылка 2 953 Мб
Старые версии Rugby Nations 24
Version 1.2.0.162


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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