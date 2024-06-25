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Hockey All Stars 24 (Мод меню)

Hockey All Stars 24 (Мод меню) 1.2.4.306

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Скачать (535 Мб)
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Версия:
1.2.4.306
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Distinctive Games
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 535 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 325

Hockey All Stars возвращается с более реалистичной графикой, большим количеством игровых режимов и увлекательной хоккейной игрой, которая точно заставит вас взгреть!


В этой игре вы сможете почувствовать настоящие острые ощущения хоккея, создавая собственную команду мирового уровня. Hockey All Stars 24 предоставит вам уникальную возможность разработать идеальную футболку и логотип для вашей команды, делая ее узнаваемой и неповторимой.


После этого отправьтесь на лед и продемонстрируйте свои навыки в захватывающих матчах. Обведи, сделай бросок и пробейся к победе вместе со своей командой! Готовьтесь к нескончаемому хоккейному веселью с Hockey All Stars!


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОДОВ
  • Неограниченная энергия
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество монет (пройдите обучение и сыграйте 1 матч)
  • Глупый враг
  • Можно купить пакеты в магазине (бесплатные покупки)
  • Ленивая цель
  • Нет офсайда
  • Легкая победа в FaceOff
  • Без рекламы
 Теги темы: Мод меню

Скачать Hockey All Stars 24 (Мод меню) 1.2.4.306 взлом

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Скачать Hockey All Stars 24 (Мод меню) 535 Мб Ссылка 2 535 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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