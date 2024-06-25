Hockey All Stars 24 (Мод меню) 1.2.4.306
Версия:
1.2.4.306
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Distinctive Games
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 535 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 325
Hockey All Stars возвращается с более реалистичной графикой, большим количеством игровых режимов и увлекательной хоккейной игрой, которая точно заставит вас взгреть!
В этой игре вы сможете почувствовать настоящие острые ощущения хоккея, создавая собственную команду мирового уровня. Hockey All Stars 24 предоставит вам уникальную возможность разработать идеальную футболку и логотип для вашей команды, делая ее узнаваемой и неповторимой.
После этого отправьтесь на лед и продемонстрируйте свои навыки в захватывающих матчах. Обведи, сделай бросок и пробейся к победе вместе со своей командой! Готовьтесь к нескончаемому хоккейному веселью с Hockey All Stars!
Информация о модах
- МЕНЮ МОДОВ
- Неограниченная энергия
- Бесконечные деньги
- Неограниченное количество монет (пройдите обучение и сыграйте 1 матч)
- Глупый враг
- Можно купить пакеты в магазине (бесплатные покупки)
- Ленивая цель
- Нет офсайда
- Легкая победа в FaceOff
- Без рекламы
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