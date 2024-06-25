Hockey All Stars возвращается с более реалистичной графикой, большим количеством игровых режимов и увлекательной хоккейной игрой, которая точно заставит вас взгреть!





В этой игре вы сможете почувствовать настоящие острые ощущения хоккея, создавая собственную команду мирового уровня. Hockey All Stars 24 предоставит вам уникальную возможность разработать идеальную футболку и логотип для вашей команды, делая ее узнаваемой и неповторимой.





После этого отправьтесь на лед и продемонстрируйте свои навыки в захватывающих матчах. Обведи, сделай бросок и пробейся к победе вместе со своей командой! Готовьтесь к нескончаемому хоккейному веселью с Hockey All Stars!