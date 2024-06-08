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Football League 2024 (Мод Меню)

Football League 2024 (Мод Меню) 0.1.10

3
3
Скачать (139 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
MOBILE SOCCER
Версия:
0.1.10
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 139 Мб
id приложения:
com.football.soccer.league
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
1 835

В Football League 2024 вам предоставляется возможность окунуться в мир высшего уровня футбольного менеджмента. В этой игре вы создаете команду своей мечты и участвуете в соревнованиях, наполненных реалистичными деталями и стратегической глубиной. Успех в игре зависит от вашей способности к управлению и стратегическому планированию, делая ее идеальной для тех, кто хочет испытать себя в роли настоящего футбольного тренера.


Вам предстоит сформировать команду, выбрав игроков из более чем 100 национальных сборных и 330 клубов со всего мира. Отбор игроков и создание состава требуют глубокого понимания футбола и умения распознавать уникальные таланты и сильные стороны каждого игрока. Вы можете строить свою стратегию, опираясь на различные аспекты игры, такие как скорость, физическая подготовка или владение мячом. Эта игра - идеальный выбор для всех, кто мечтает о карьере футбольного менеджера и хочет испытать все трудности и радости управления футбольной командой.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Бесконечные деньги

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Football League 2024 (Мод Меню) 0.1.10 взлом

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Скачать Football League 2024 (Мод Меню)
139 Мб
Ссылка 2
139 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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