KICK 24: Pro Football Manager (Мод, Много денег) 1.1.4
Версия:
1.1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kong Software
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 580 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
726
KICK24 - это увлекательный футбольный менеджер, который дает вам возможность почувствовать все острые эмоции и волнение, связанные с футбольным миром. В этой игре вы получаете полный контроль над своим футбольным клубом и принимаете все важные решения, чтобы достичь славы и успеха.
Здесь вы сможете разработать стратегию для вашего клуба, нанимать и тренировать игроков, участвовать в матчах и соревнованиях, и стремиться к победам и чемпионству. KICK24 предоставляет вам возможность воплотить свои мечты и амбиции в мире футбольного менеджмента, и позволяет почувствовать атмосферу настоящего футбола.
Информация о модах
Бесконечные деньги
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