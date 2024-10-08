Описание

Power Slap - это захватывающая мобильная игра, которая переносит невероятный фарс на ваше мобильное устройство с помощью пошаговых сражений. В этой уникальной игре вам предстоит выбирать цели на лице вашего противника и наносить идеальные своевременные пощечины для максимального эффекта и веселья.





Поднимитесь в глобальных лигах 1 на 1, набирая очки и получая супер-пощечины, чтобы показать свое мастерство. Разблокируйте и настройте персонажей с разными стилями и способностями, чтобы создать свою непобедимую команду.





Проявите фантазию, выбирая веселые бонусы, такие как бросаемые пирожки с кремом, чтобы добавить еще больше смеха к игровому процессу. Благодаря физике тряпичной куклы, дурацким эффектам и глубокому игровому процессу, основанному на тайминге, "Power Slap" позволит вам испытать самые забавные и забавные виртуальные пощечины, когда угодно и где угодно. Ударьте весело и покажите свое мастерство в этой захватывающей игре!