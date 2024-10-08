android-1.ru / Игры / Спортивные / Power Slap (Мод, Много денег)
Power Slap (Мод, Много денег)

Power Slap (Мод, Много денег) 7.2.2

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
7.2.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 425 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
722
Скриншоты
Описание

Power Slap - это захватывающая мобильная игра, которая переносит невероятный фарс на ваше мобильное устройство с помощью пошаговых сражений. В этой уникальной игре вам предстоит выбирать цели на лице вашего противника и наносить идеальные своевременные пощечины для максимального эффекта и веселья.


Поднимитесь в глобальных лигах 1 на 1, набирая очки и получая супер-пощечины, чтобы показать свое мастерство. Разблокируйте и настройте персонажей с разными стилями и способностями, чтобы создать свою непобедимую команду.


Проявите фантазию, выбирая веселые бонусы, такие как бросаемые пирожки с кремом, чтобы добавить еще больше смеха к игровому процессу. Благодаря физике тряпичной куклы, дурацким эффектам и глубокому игровому процессу, основанному на тайминге, "Power Slap" позволит вам испытать самые забавные и забавные виртуальные пощечины, когда угодно и где угодно. Ударьте весело и покажите свое мастерство в этой захватывающей игре!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель заработка денег в мешке с пощечиной
  • Мгновенная регенерация выносливости сумки
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Power Slap (Мод, Много денег) v7.2.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Power Slap (Мод, Много денег) 425 Мб Ссылка 2 425 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
PBA Bowling Challenge (Мод, Много денег)
PBA Bowling Challenge (Мод, Много денег)
Version: 3.11.0
Mini GOLF Royal - Clash Battle (Мод меню)
Mini GOLF Royal - Clash Battle (Мод меню)
Version: 2.7.5
Rugby Nations 24 (мод меню)
Rugby Nations 24 (мод меню)
Version: 1.3.2.177
Hockey All Stars 24 (Мод меню)
Hockey All Stars 24 (Мод меню)
Version: 2.0.2.381
Football League 2024 (Мод Меню)
Football League 2024 (Мод Меню)
Version: 0.1.40
Shred! 2 - ft Sam Pilgrim (Мод, Unlocked)
Shred! 2 - ft Sam Pilgrim (Мод, Unlocked)
Version: 2.23
KICK 24: Pro Football Manager (Мод, Много денег)
KICK 24: Pro Football Manager (Мод, Много денег)
Version: 1.1.9
Hoop Land (Мод, Unlocked)
Hoop Land (Мод, Unlocked)
Version: 1.07.21

Отзывы о Power Slap (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив