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Idle Five Basketball (Мод, Много денег)

Idle Five Basketball (Мод, Много денег) 1.39.2

Станьте баскетбольным магнатом и управляйте своим клубом
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Скачать (162 Мб)
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Версия:
1.39.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Gaminho
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 384

Idle Five Basketball - это захватывающая спортивная игра в жанре баскетбольного менеджмента, которая предоставляет вам возможность стать баскетбольным магнатом и управлять своим собственным клубом. Если вы являетесь поклонником спорта и увлекаетесь баскетболом, то эта игра точно придется вам по душе.


Основная цель игры - создать собственный баскетбольный клуб и сделать его настоящей силой в мире баскетбола. Вы будете нанимать профессиональных игроков, тренировать их, участвовать в соревнованиях и зарабатывать деньги на успехах вашей команды.


Управление клубом требует стратегического мышления и принятия важных решений, чтобы развивать клуб и приводить его к вершине баскетбольного мира. Игра также предоставляет разнообразные задачи и вызовы, которые помогут вам разнообразить игровой процесс.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Вознаграждение в виде монет (вы зарабатываете, когда тратите.)
  • Мега Выстрел
  • Навык без перезарядки
  • Нет воровства
  • Точки смены выстрела
  • Точки изменения навыков

Примечание. Характеристики действительны для вашего противника. Запусти его, когда придет твоя очередь

 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Five Basketball (Мод, Много денег) 1.39.2 взлом

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Скачать Idle Five Basketball (Мод, Много денег) 162 Мб Ссылка 2 162 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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