Idle Five Basketball (Мод, Много денег) 1.39.2
Станьте баскетбольным магнатом и управляйте своим клубом
Idle Five Basketball - это захватывающая спортивная игра в жанре баскетбольного менеджмента, которая предоставляет вам возможность стать баскетбольным магнатом и управлять своим собственным клубом. Если вы являетесь поклонником спорта и увлекаетесь баскетболом, то эта игра точно придется вам по душе.
Основная цель игры - создать собственный баскетбольный клуб и сделать его настоящей силой в мире баскетбола. Вы будете нанимать профессиональных игроков, тренировать их, участвовать в соревнованиях и зарабатывать деньги на успехах вашей команды.
Управление клубом требует стратегического мышления и принятия важных решений, чтобы развивать клуб и приводить его к вершине баскетбольного мира. Игра также предоставляет разнообразные задачи и вызовы, которые помогут вам разнообразить игровой процесс.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Вознаграждение в виде монет (вы зарабатываете, когда тратите.)
- Мега Выстрел
- Навык без перезарядки
- Нет воровства
- Точки смены выстрела
- Точки изменения навыков
Примечание. Характеристики действительны для вашего противника. Запусти его, когда придет твоя очередь
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