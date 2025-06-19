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8 Ball Blitz - Billiards Games (Мод, Мега мощность, длинная линия)

8 Ball Blitz - Billiards Games (Мод, Мега мощность, длинная линия) 1.01.13

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Версия:
1.01.13
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Special Tag
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Вчера, 21:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 142
Скриншоты
Описание

8 Ball Blitz - это популярная бильярдная игра, которая позволяет играть с другими игроками в режиме онлайн. Эта игра предлагает реалистичный игровой опыт настольного спорта и позволяет вам продемонстрировать свои навыки в бильярд. Основная особенность 8 Ball Blitz - это возможность соревноваться с другими игроками со всего мира. Вы можете играть с друзьями или завести новых друзей в онлайн-режиме. В игре предусмотрены как матчи 1 на 1, так и одиночные матчи, а также участие в турнирах, где вы будете соревноваться в игре в восьмой бильярд.


Кроме того, в игре есть возможность общения с другими игроками вживую на бильярдной арене или в клубе. Вы также можете участвовать в различных общественных мероприятиях, связанных с живым бильярдом, что приносит больше удовольствия и славы, чем другие 8-ми мячные бильярдные игры. Эта игра предоставляет возможность насладиться бильярдом в увлекательной многопользовательской среде и соревноваться с игроками разных уровней мастерства.



Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Длинная очередь

– Мега мощность

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Скачать 8 Ball Blitz - Billiards Games (Мод, Мега мощность, длинная линия) v1.01.13 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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