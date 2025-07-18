Final Shot!! v0.1.27
Брось вызов в мгновенной дуэли и докажи, кто стреляет лучше
Final Shot!! — это быстрая PvP-аркада с фокусом на реакцию, точность и стиль. В роли героини, вооружённой до зубов, ты бросаешь вызов другим игрокам в стремительных онлайн-дуэлях. Бой начинается в одно касание: свайпом вверх или вниз наводишь прицел, отпускаешь — и выстрел летит в цель. Управление интуитивно, но требует хладнокровия: одна секунда — и ты либо побеждаешь, либо становишься трофеем. Каждое столкновение наполнено напряжением, а кинематографическая замедленная съёмка делает победу особенно сладкой.
Используй арсенал из пистолетов, дробовиков и даже миниганов, открывая всё более эффектное оружие по мере продвижения. Персонажи — харизматичные и детализированные героини — придают каждой перестрелке особый стиль. Final Shot!! награждает за точность, ловкость и умение читать противника. Побеждай, прокачивай бойцов, меняй снаряжение и поднимайся в рейтинге лучших дуэлянтов. Готов ли ты сделать последний выстрел, от которого всё зависит?
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.