Pool Masters (Мод Меню) v0.36.32
Ощути свист шаров и вглядись в изгиб кия на глянцевом сукне
В Pool Masters ты оказываешься за зелёным сукном виртуального зала, где каждый щелчок кием звучит, как вызов. Шары катятся, стукаются, тормозят и взмывают — всё по законам настоящей физики. Казино в дымке фоновых огней, дружеские фразы соперников и ощущение, что одна неосторожная сила — и всё решится этим ударом. А когда к тебе приходит твой первый драконий кий, понимаешь: каждое улучшение говорит о твоём стиле на столе.
Ты не просто нажимаешь «удар» — ты рассчитываешь угол, придаёшь шарику нужный вырез и контролируешь сильное придание и вращение, чтобы шары влетели в нужные лунки. Строгое соблюдение правил 8-ball, динамика смены позиций, рейтинговые матчи и турниры в лобби с реальными игроками держат в напряжении. Собирай коллекцию киев, улучшай навыки и поднимайся по таблице лидеров, доказывая мастерство каждый раз, когда звенит шар о борт.
Меню
Многофункциональный умножитель для ярусного лова
Скачать Pool Masters (Мод Меню) v0.36.32 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.