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Pool Masters (Мод Меню)

Pool Masters (Мод Меню) v0.36.32

Ощути свист шаров и вглядись в изгиб кия на глянцевом сукне

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Версия:
0.36.32
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Eyeball Games Pte. Ltd.
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 16:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

В Pool Masters ты оказываешься за зелёным сукном виртуального зала, где каждый щелчок кием звучит, как вызов. Шары катятся, стукаются, тормозят и взмывают — всё по законам настоящей физики. Казино в дымке фоновых огней, дружеские фразы соперников и ощущение, что одна неосторожная сила — и всё решится этим ударом. А когда к тебе приходит твой первый драконий кий, понимаешь: каждое улучшение говорит о твоём стиле на столе.


Ты не просто нажимаешь «удар» — ты рассчитываешь угол, придаёшь шарику нужный вырез и контролируешь сильное придание и вращение, чтобы шары влетели в нужные лунки. Строгое соблюдение правил 8-ball, динамика смены позиций, рейтинговые матчи и турниры в лобби с реальными игроками держат в напряжении. Собирай коллекцию киев, улучшай навыки и поднимайся по таблице лидеров, доказывая мастерство каждый раз, когда звенит шар о борт.


Информация о модах

Меню

Многофункциональный умножитель для ярусного лова

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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