Описание

В Pool Masters ты оказываешься за зелёным сукном виртуального зала, где каждый щелчок кием звучит, как вызов. Шары катятся, стукаются, тормозят и взмывают — всё по законам настоящей физики. Казино в дымке фоновых огней, дружеские фразы соперников и ощущение, что одна неосторожная сила — и всё решится этим ударом. А когда к тебе приходит твой первый драконий кий, понимаешь: каждое улучшение говорит о твоём стиле на столе.





Ты не просто нажимаешь «удар» — ты рассчитываешь угол, придаёшь шарику нужный вырез и контролируешь сильное придание и вращение, чтобы шары влетели в нужные лунки. Строгое соблюдение правил 8-ball, динамика смены позиций, рейтинговые матчи и турниры в лобби с реальными игроками держат в напряжении. Собирай коллекцию киев, улучшай навыки и поднимайся по таблице лидеров, доказывая мастерство каждый раз, когда звенит шар о борт.