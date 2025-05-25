android-1.ru / Игры / Спортивные / iBasketball Manager 22 (Мод, Unlocked)
iBasketball Manager 22 (Мод, Unlocked)

iBasketball Manager 22 (Мод, Unlocked) 1.5.2.1

Построй чемпионскую династию: управление клубом, лиги, 5000 игроков
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.5.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
UPLAY Online
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 00:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 391 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

iBasketball Manager 22 — это глубокий баскетбольный менеджер, в котором ты контролируешь всё — от подписаний до тактики и инфраструктуры клуба. Каждый твой шаг влияет на результат команды: выбор стартовой пятёрки, подготовка к матчам, переговоры, развитие молодёжи и реакция на кризисы. Всё — в твоих руках. Каждые пять минут — это новая дилемма, давление и шанс подняться на вершину.


В игре более 20 лиг со всего мира, 330 клубов и почти 5000 игроков, включая официальные турниры — Евролигу Turkish Airlines и 7Days EuroCup. Интерфейс и механики переработаны с нуля, обеспечивая полную вовлечённость в процесс управления. От Испании до Аргентины, от Греции до Бельгии — ты можешь привести к победе как топ-клуб, так и новичка. iBasketball Manager 22 — это симулятор не зрелища, а реального закулисья большого спорта.


Информация о модах

Разблокированная игра

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать iBasketball Manager 22 (Мод, Unlocked) v1.5.2.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать iBasketball Manager 22 (Мод, Unlocked) 391 Мб Ссылка 2 391 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
8 Ball Clash - Billiards (Мод меню)
8 Ball Clash - Billiards (Мод меню)
Version: 1.0.24.1
Dunk City Dynasty
Dunk City Dynasty
Version: 1.0.228323
Football Goalie Wars Online (Мод, Unlocked)
Football Goalie Wars Online (Мод, Unlocked)
Version: 1.0
Unmatched EGO - Soccer Action (Мод, Много денег)
Unmatched EGO - Soccer Action (Мод, Много денег)
Version: 1.45
Football Boss: Be The Manager (Мод меню)
Football Boss: Be The Manager (Мод меню)
Version: 1.0.0
ONE Fight Arena (Мод Меню)
ONE Fight Arena (Мод Меню)
Version: 1.0.10
World Cricket Championship Lte (Мод меню)
World Cricket Championship Lte (Мод меню)
Version: 1.9.2
Indian Cricket Legends 2025 (Мод Меню)
Indian Cricket Legends 2025 (Мод Меню)
Version: 1.19

Отзывы о iBasketball Manager 22 (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив