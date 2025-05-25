Описание

iBasketball Manager 22 — это глубокий баскетбольный менеджер, в котором ты контролируешь всё — от подписаний до тактики и инфраструктуры клуба. Каждый твой шаг влияет на результат команды: выбор стартовой пятёрки, подготовка к матчам, переговоры, развитие молодёжи и реакция на кризисы. Всё — в твоих руках. Каждые пять минут — это новая дилемма, давление и шанс подняться на вершину.





В игре более 20 лиг со всего мира, 330 клубов и почти 5000 игроков, включая официальные турниры — Евролигу Turkish Airlines и 7Days EuroCup. Интерфейс и механики переработаны с нуля, обеспечивая полную вовлечённость в процесс управления. От Испании до Аргентины, от Греции до Бельгии — ты можешь привести к победе как топ-клуб, так и новичка. iBasketball Manager 22 — это симулятор не зрелища, а реального закулисья большого спорта.