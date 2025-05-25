iBasketball Manager 22 (Мод, Unlocked) 1.5.2.1
Построй чемпионскую династию: управление клубом, лиги, 5000 игроков
iBasketball Manager 22 — это глубокий баскетбольный менеджер, в котором ты контролируешь всё — от подписаний до тактики и инфраструктуры клуба. Каждый твой шаг влияет на результат команды: выбор стартовой пятёрки, подготовка к матчам, переговоры, развитие молодёжи и реакция на кризисы. Всё — в твоих руках. Каждые пять минут — это новая дилемма, давление и шанс подняться на вершину.
В игре более 20 лиг со всего мира, 330 клубов и почти 5000 игроков, включая официальные турниры — Евролигу Turkish Airlines и 7Days EuroCup. Интерфейс и механики переработаны с нуля, обеспечивая полную вовлечённость в процесс управления. От Испании до Аргентины, от Греции до Бельгии — ты можешь привести к победе как топ-клуб, так и новичка. iBasketball Manager 22 — это симулятор не зрелища, а реального закулисья большого спорта.
Разблокированная игра
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.