Описание

Drift & Park — аркадная головоломка с упором на точное управление. Каждые пять минут ты получаешь трассу с поворотами, барьерами и заданной точкой для парковки. Нужно пройти маршрут без столкновений, дрифтуя мимо препятствий и укладываясь во время. Одна ошибка — и уровень начинается заново. Всё зависит от точности и реакции.





Сложность растёт — появляются движущиеся блоки, узкие проезды, скользкое покрытие. Есть прогресс и разблокировка новых машин, каждая — с разными характеристиками. За идеальные заезды даются бонусы. Управление простое, но требует привыкания. Игра работает офлайн, донат не мешает. Если нравится сочетание скорости, ловкости и чистого челленджа — Drift & Park проверит, насколько твои руки точны.