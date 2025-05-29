Drift & Park 0.1
Вписывайся в повороты, дрифтуй точно и паркуйся под таймер
Drift & Park — аркадная головоломка с упором на точное управление. Каждые пять минут ты получаешь трассу с поворотами, барьерами и заданной точкой для парковки. Нужно пройти маршрут без столкновений, дрифтуя мимо препятствий и укладываясь во время. Одна ошибка — и уровень начинается заново. Всё зависит от точности и реакции.
Сложность растёт — появляются движущиеся блоки, узкие проезды, скользкое покрытие. Есть прогресс и разблокировка новых машин, каждая — с разными характеристиками. За идеальные заезды даются бонусы. Управление простое, но требует привыкания. Игра работает офлайн, донат не мешает. Если нравится сочетание скорости, ловкости и чистого челленджа — Drift & Park проверит, насколько твои руки точны.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.