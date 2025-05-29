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Drift & Park

Drift & Park 0.1

Вписывайся в повороты, дрифтуй точно и паркуйся под таймер
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PGP GAMES
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 16:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Drift & Parkаркадная головоломка с упором на точное управление. Каждые пять минут ты получаешь трассу с поворотами, барьерами и заданной точкой для парковки. Нужно пройти маршрут без столкновений, дрифтуя мимо препятствий и укладываясь во время. Одна ошибка — и уровень начинается заново. Всё зависит от точности и реакции.


Сложность растёт — появляются движущиеся блоки, узкие проезды, скользкое покрытие. Есть прогресс и разблокировка новых машин, каждая — с разными характеристиками. За идеальные заезды даются бонусы. Управление простое, но требует привыкания. Игра работает офлайн, донат не мешает. Если нравится сочетание скорости, ловкости и чистого челленджа — Drift & Park проверит, насколько твои руки точны.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Drift & Park 128 Мб Ссылка 2 128 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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