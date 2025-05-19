8 Ball Clash - Billiards (Мод меню) 1.0.24.1
Аркадный бильярд офлайн: одиночный режим, турниры и путешествие по миру
8 Ball Clash – офлайн-бильярд — это бесплатная аркадная игра для поклонников пула, в которой ты тренируешься в одиночном режиме, побеждаешь в матчах и открываешь новые страны. Каждые пять минут — это точный удар, выбор кийа и расчёт траектории для идеального попадания. Всё работает без интернета.
Выбирай режим: классический сплошные и полосы или скоростные испытания на очки, прокачивай удар, улучшай снаряжение и отправляйся в турнирное путешествие — от Барселоны до Токио. Каждый кий имеет свои параметры: сила, контроль, эффект. Сыграй матч, набери рекорд и стань мастером бильярда с 8 шарами!
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.