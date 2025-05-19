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8 Ball Clash - Billiards (Мод меню)

8 Ball Clash - Billiards (Мод меню) 1.0.24.1

Аркадный бильярд офлайн: одиночный режим, турниры и путешествие по миру
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Версия:
1.0.24.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Solaris Mobile
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 01:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

8 Ball Clash – офлайн-бильярд — это бесплатная аркадная игра для поклонников пула, в которой ты тренируешься в одиночном режиме, побеждаешь в матчах и открываешь новые страны. Каждые пять минут — это точный удар, выбор кийа и расчёт траектории для идеального попадания. Всё работает без интернета.


Выбирай режим: классический сплошные и полосы или скоростные испытания на очки, прокачивай удар, улучшай снаряжение и отправляйся в турнирное путешествие — от Барселоны до Токио. Каждый кий имеет свои параметры: сила, контроль, эффект. Сыграй матч, набери рекорд и стань мастером бильярда с 8 шарами!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Авто Победа
  • Неограниченный Boostersul
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 Теги темы: Мод меню

Скачать 8 Ball Clash - Billiards (Мод меню) v1.0.24.1 MOD APK

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Скачать 8 Ball Clash - Billiards (Мод меню) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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