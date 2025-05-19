Описание

8 Ball Clash – офлайн-бильярд — это бесплатная аркадная игра для поклонников пула, в которой ты тренируешься в одиночном режиме, побеждаешь в матчах и открываешь новые страны. Каждые пять минут — это точный удар, выбор кийа и расчёт траектории для идеального попадания. Всё работает без интернета.





Выбирай режим: классический сплошные и полосы или скоростные испытания на очки, прокачивай удар, улучшай снаряжение и отправляйся в турнирное путешествие — от Барселоны до Токио. Каждый кий имеет свои параметры: сила, контроль, эффект. Сыграй матч, набери рекорд и стань мастером бильярда с 8 шарами!