Описание

Вы знали Ника Ньюэлла? Да, он американский боец номер один в мире ММА. Хотя он родился с врожденной рукой, но с его страстью, он стал чемпионом в возрасте 26 лет. Вы когда-нибудь хотели стать боксером ММА? Возможно, строгость этой дисциплины утомит вас после тысяч часов интенсивных тренировок, сотен тренировок с диетой, отличной от обычной. Но сегодня все преграды будут сломаны с MMA Fighting Clash . С этой игрой вы сразу станете профессиональным боксером, не прибегая к тяжелым тренировкам.





Участвуя в MMA Fighting Clash, игроки попадают на самую напряженную арену ММА в мире. UFC постоянно организует чемпионаты, начните тренировать своего персонажа и сразу же выиграйте благородные титулы. В мире ММА вам нравится непобедимый Хабиб Нурмагомедов, самый молодой чемпион Джон Джонс или «сумасшедший парень» Конор МакГрегор? Игра объединяет более 100 знаменитостей со всего мира, чтобы сделать свой выбор. Когда у вас есть персонаж, вам нужно помочь ему тренировать его силу, силу и улучшать его атаки с тяжелыми рабочими часами.





Когда вы почувствуете, что у вас достаточно хороших навыков, выберите режим игры и начните участвовать в больших сезонах. Чтобы выйти в чемпионат, вам придется столкнуться с сильнейшими соперниками. Изначально противники относительно слабы, не проявляют своей силы, так что вам будет легче одолеть. Однако, войдя внутрь, вы встретите настоящих героев. Если ваши навыки слишком слабы или ваши боевые навыки недостаточно сопоставимы, вы будете безжалостно побеждены.





На панели управления есть интерфейс, который включает виртуальную кнопку «Домой» для навигации, а также набор других функциональных клавиш, таких как удары руками, ударами и морганием, просто нажмите, чтобы использовать их. Кроме того, вы можете выполнять специальные атаки, такие как закручивание или удары, касаясь персонажа несколько раз.





Сможете ли вы стать лучшим в MMA Fighting Clash MOD ? Используйте весь свой потенциал на арене ММА; у вас нет времени на отдых, ваш противник будет бить вас на глазах у тысяч зрителей, выкрикивающих ваше имя. Так что не стесняйтесь установить эту бесплатную игру и выиграть чемпионат прямо сейчас!