Описание

Home Run High - это захватывающая игра, которая предлагает уникальный опыт управления бейсбольной командой старшей школы. Используя пиксельную графику, игра создает атмосферу старой школы, при этом предлагая игрокам возможность развивать навыки своей команды и создавать стратегии для победы.





Вам предстоит управлять тренировками, улучшать навыки игроков и управлять командными тактиками, чтобы добиться успеха на бейсбольном поле. Эта игра предлагает игрокам возможность почувствовать себя настоящими тренерами и привести свою команду к победе.



