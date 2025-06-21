android-1.ru / Игры / На русском / Home Run High (Мод, Много денег)
Home Run High (Мод, Много денег)

Home Run High (Мод, Много денег) 1.4.2

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.4.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 11:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
747
Скриншоты
Описание

Home Run High - это захватывающая игра, которая предлагает уникальный опыт управления бейсбольной командой старшей школы. Используя пиксельную графику, игра создает атмосферу старой школы, при этом предлагая игрокам возможность развивать навыки своей команды и создавать стратегии для победы. 


Вам предстоит управлять тренировками, улучшать навыки игроков и управлять командными тактиками, чтобы добиться успеха на бейсбольном поле. Эта игра предлагает игрокам возможность почувствовать себя настоящими тренерами и привести свою команду к победе.



Информация о модах
  • Деньги увеличиваются при трате.
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Home Run High (Мод, Много денег) v1.4.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Home Run High (Мод, Много денег) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Грохочущая арена: легенды Супер Смаш (Мод, Много денег)
Грохочущая арена: легенды Супер Смаш (Мод, Много денег)
Version: 3.2.1
Симулятор Собаки Онлайн (Мод, Много денег)
Симулятор Собаки Онлайн (Мод, Много денег)
Version: 212
Gems of War - RPG «три в ряд» (Мод Меню)
Gems of War - RPG «три в ряд» (Мод Меню)
Version: 8.5.0
Gladiator Heroes: файтинги (Мод, Бесплатные покупки)
Gladiator Heroes: файтинги (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 3.07.51
World Cricket Championship 3 (Мод, Много денег)
World Cricket Championship 3 (Мод, Много денег)
Version: 3.1.2
Twilight School : Anime Otome Virtual Boyfriend (Мод, премиум выборы)
Twilight School : Anime Otome Virtual Boyfriend (Мод, премиум выборы)
Version: 2.1.10
Survival City - Zombie Base Build and Defend (Мод, Без рекламы)
Survival City - Zombie Base Build and Defend (Мод, Без рекламы)
Version: 2.3.6
Fable Wars: Epic Puzzle RPG (Мод меню)
Fable Wars: Epic Puzzle RPG (Мод меню)
Version: 1.8.4

Отзывы о Home Run High (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив