Home Run High (Мод, Много денег) 1.4.2
Home Run High - это захватывающая игра, которая предлагает уникальный опыт управления бейсбольной командой старшей школы. Используя пиксельную графику, игра создает атмосферу старой школы, при этом предлагая игрокам возможность развивать навыки своей команды и создавать стратегии для победы.
Вам предстоит управлять тренировками, улучшать навыки игроков и управлять командными тактиками, чтобы добиться успеха на бейсбольном поле. Эта игра предлагает игрокам возможность почувствовать себя настоящими тренерами и привести свою команду к победе.
- Деньги увеличиваются при трате.
Скачать Home Run High (Мод, Много денег) v1.4.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.