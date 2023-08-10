World Cricket Championship 3 (WCC 3) - это последнее воплощение популярной серии игр, посвященной крикету, разработанной и выпущенной для удовлетворения страсти и интересов фанатов этого видов спорта. В этой игре игрокам предлагается возможность выбора своей команды из различных стран, таких как Великобритания, Индия, Новая Зеландия и многих других. После выбора команды игрокам предоставляется возможность составить свой состав, выбрав из доступных игроков.





Если игрок выбран в качестве полевого игрока, его задача состоит в защите ворот от ударов соперника. Путем управления направлением удара и реакцией на мяч игрок может предотвратить потерю ворот и заработать очки. В то время как боулер стремится сбить ворота соперника, бросая мяч таким образом, чтобы он прокатывался по земле и ломал ворота. Обе позиции требуют от игрока мастерства и умения, чтобы достичь победы в игре.





World Cricket Championship 3 предлагает увлекательный и динамичный игровой процесс для всех поклонников крикета, позволяя им испытать острые ощущения этого увлекательного видов спорта и насладиться увлекательной игровой механикой.